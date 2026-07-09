Глобальный кризис фертильности: уровень тестостерона у мужчин упал вдвое за последние 50 лет

Мужчины по всему миру массово теряют мужской гормон / © pixabay.com

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За последние полвека средний уровень тестостерона у мужчин по всему миру снизился более чем наполовину, что свидетельствует о масштабном кризисе репродуктивного мужского здоровья . Стремительное падение этого ключевого гормона ученые связывают с глобальным распространением ожирения, диабета, а также негативным влиянием бытовых химикатов и климатическими изменениями.

Об этом пишет The Guardian.

Масштабы падения тестостерона

Данные о стремительном понижении уровня гормона были представлены на ежегодной встрече Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне. Ученые провели метаанализ шести предварительных долгосрочных исследований, объединив данные 118 593 мужчин из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании за период с 1972 по 2019 годы.

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Результаты показали общее падение уровня тестостерона на 54%, причем после 2000 г. этот процесс заметно ускорился.

«Мы видим снижение общего тестостерона более чем на 50% за этот период. Это отражает понижение более чем на 1% ежегодно, поэтому это не случайность, это не статистическая ошибка. Это очень сильная тенденция», — подчеркнул профессор Школы общественного здравоохранения и общественной медицины Еврейского университета Хагай Левин.

Роль ожирения и экологии

Взаимосвязь между уровнем тестостерона и общим состоянием здоровья очень сложна. Тестостерон регулирует выработку спермы, половое влечение, помогает наращивать мышечную массу, плотность костей, а также влияет на настроение и обмен веществ.

Медики отмечают, что избыточный жир в организме увеличивает превращение тестостерона в эстроген, что неизбежно приводит к снижению мужского гормона. Профессор Левин предполагает, что от четверти до половины этого глобального понижения можно объяснить ожирением и метаболическим синдромом.

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Профессор Имперского колледжа Лондона и консультант по репродуктивной эндокринологии Чанна Джаясена добавляет, что ожирение и диабет могут быть не единственными причинами. По его словам, ученым предстоит выяснить, какую именно роль в этом играют экологические факторы и химические вещества, разрушающие эндокринную систему.

Опасность гормональных добавок

На фоне тревожных новостей о падении уровня тестостерона в социальных сетях начала активно распространяться реклама различных тестостероновых добавок. Однако врачи категорически предостерегают от самолечения.

Профессор андрологии Манчестерского университета Аллан Пэйси отмечает, что употребление таких препаратов оказывает крайне опасный побочный эффект. По словам специалиста, если дать мужчине искусственный тестостерон, его организм просто прекращает естественную выработку спермы, что наносит сокрушительный удар по репродуктивной функции.

Напомним, медики предупредили об опасном мужском заболевании , угрожающем каждому пятому. По своей сути патология является расширением одной или нескольких вен в мошонке, что в конце концов нарушает оптимальные условия созревания сперматозоидов.

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