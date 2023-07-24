Глубокий экономический кризис и пустой военный сундук Путина: что ждет Россию

Состояние Кремля сокращается, поскольку доходы от нефти стремительно снижаются, а рабочая сила убегает от призыва на службу.

Даже после того, как в прошлом году у ряда олигархов конфисковали их суперяхты, российская экономика, казалось, не подвергалась влиянию западных санкций.

Президент РФ Владимир Путин создал так называемый "укрепленный баланс" с огромными денежными резервами, которые помогли Кремлю пережить потерю иностранных инвестиций.

Между тем последовавший за этим энергетический кризис повлек за собой скачок доходов России от продажи нефти и газа на 144 процента до 349 миллиардов долларов в 2022 году. Отходившие западные бренды были заменены. Жизнь в Москве осталась почти неизменной.

По крайней мере, сначала, пишет The Telegraph.

Сегодня денежные резервы уменьшаются. Доходы от продажи нефти сократились почти вдвое. Россия теряет рабочую силу, поскольку тысячи людей избегают призыва в армию, отправляются воевать или гибнут на фронте. Иностранные инвестиции исчезли, а рубль упал. Инфляция набирает обороты.

"Ситуация меняется довольно быстро и в негативном направлении", — заявила советница по геополитическим рискам Оксана Антоненко на мероприятии в Chatham House.

"В конце этого года совершенно очевидно, что макроэкономическая ситуация в России будет гораздо хуже, чем в прошлом, и это будет устойчивой тенденцией".

Хотя Путин был готов к исходным экономическим последствиям войны в Украине, конфликт затянулся гораздо дольше, чем он ожидал. Как следствие, экономика все больше подвергается влиянию продолжающихся боевых действий и у Путина заканчиваются варианты.

Он очень хорошо построил свою оборону. У них было много резервов, а долговый коэффициент был очень низким. Они имели профицит бюджета и текущего счета, а энергетический кризис помог им. Теперь это все потеряно», — говорит Тимоти Эш, ассоциированный научный сотрудник программы «Россия и Евразия» Chatham House.

По данным Киевской школы экономики, летом прошлого года, в первые месяцы войны, у Кремля был бюджетный профицит в размере $28 млрд. В прошлом месяце дефицит платежного баланса составил 1,4 миллиарда долларов.

Это медленное горение. Чем дальше, тем сложнее будет. Им придется делать выбор: пушки или масло”, — каше Эш.

Ключевым фактором падения государственных финансов стал энергетический рынок. После взлета до максимума в 120 долларов прошлым летом нефть сейчас торгуется на уровне около 80 долларов за баррель, а ограничение цен, введенное Западом, ограничило то, сколько Кремль может заработать на продажах. Европейский Союз ввел эмбарго на российскую сырую нефть в декабре, а на нефтепродукты – в феврале 2023 года.

Возглавляемый Саудовской Аравией блок ОПЕК и его союзники, включая Россию, пытались повысить цены на нефть путем сокращения добычи, но западное ограничение цен на нефть ограничило влияние этих действий на финансы Кремля.

По прогнозам Киевской школы экономики, доходы России от продажи нефти и газа в этом году сократятся на 43 процента. На уровне $198 млрд доходы от ископаемого топлива все еще будут выше довоенного уровня. Однако расходы на войну в Украине более чем поглощают дополнительные доходы.

«Мы наблюдаем значительное увеличение расходов, что, вероятно, связано с войной, — говорит Элина Рыбакова, старшая научная сотрудница Института международной экономики Петерсона, которая не является резидентом. "Они практически восполнили весь дефицит, запланированный на год".

Санкции и отток западного бизнеса привели к тому, что в первые шесть месяцев этого года экспортная выручка России упала на треть, а торговый баланс ухудшился на 70 процентов.

Падение экспорта отразилось на стоимости рубля. В этом году он потерял 39% своей стоимости по отношению к доллару и 47% по отношению к евро.

"Для меня валюта является ключевым индикатором", — говорит Эш.

На начальном этапе войны русское правительство вмешалось, чтоб укрепить рубль.

Они стремились иметь сильную валюту, чтобы показать, что санкции не работают. Теперь им нужна небольшая помощь. Они пытаются укрепить свои валютные резервы. Это свидетельствует о том, что у них нет столько ликвидности, сколько люди думают, что могли бы иметь. Это явный признак того, что дела обстоят не очень хорошо», — говорит Эш.

Падение рубля ускоряет инфляцию. 21 июля Банк России повысил процентную ставку на 1 процентный пункт до 8,5%, поскольку политики предупредили, что базовая инфляция "превысила 4% в годовом выражении и продолжает расти".

Центральный банк заявил, что инфляция частично обусловлена "ограниченной доступностью трудовых ресурсов".

Так же как Россия теряет деньги, она теряет свою рабочую силу. Это происходит на нескольких фронтах — мало того, что мужчин призывают в армию и отправляют воевать, значительная часть трудоспособного населения уехала из-за страха быть отправленными на войну.

«Самая низкая оценка демографов, которую я видела, — это 500 000 уехавших. Наша собственная оценка – один миллион”, – говорит Рыбакова.

"Любые разговоры о диверсификации или создании более высокого качества жизни — это все не имеет смысла", — добавляет она.

Путин, конечно, не хочет признавать ничего из этого, и есть большое подозрение, что официальные данные о состоянии российской экономики подтасовываются для того, чтобы нарисовать более оптимистическую картину.

Альтернативные показатели свидетельствуют о том, что дела в России обстоят хуже, чем показывает официальная статистика.

Адриан Шмидт и Ханна Сахо, экономисты Европейского центрального банка, составили экономический трекер, использующий 15 показателей, независимых от кремлевского агентства данных Росстата. К ним относятся данные о финансовых операциях, импорте, списках недвижимости и ценах, настроениях на рынке труда и розничных продажах.

Альтернативный трекер коррелирует с официальными данными, но с началом войны его показатели постоянно снижаются.

К примеру, в то время как официальные данные Росстата свидетельствуют о падении экономики на 0,4%, альтернативный показатель ЕЦБ указывает на падение на 3,2%.

Аналогично, хотя официальные данные свидетельствуют о чрезвычайно низком уровне безработицы в России, Немецкий совет по международным отношениям считает, что скрытая безработица — показатель, охватывающий неоплачиваемые отпуска и частичную занятость — прошлым летом достигла рекордного уровня в 4,66 миллиона человек.

Впрочем, экономисты осторожны, чтобы не преувеличивать масштабы экономического спада в России.

По данным Киевской школы экономики, Россия все еще зарабатывает на нефти около 425 миллионов долларов в день.

Рыбакова из Института международной экономики Петерсона считает, что Запад должен еще больше усилить санкции, чтобы превратить то, что сейчас является медленным и болезненным экономическим ожогом, в ревущий огонь, который приведет к переменам.

Однако официальные лица могут не спешить: на этом этапе войны последствия ужесточения санкций, скорее всего, ощутят не столько Путин и его союзники, сколько рядовые россияне, многие из которых не поддерживают войну.

Эш говорит: "Чем дольше она будет продолжаться, тем сложнее выбор придется делать, тем больше начнет страдать население".

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