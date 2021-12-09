"Глупая, дурацкая идея": Лукашенко прокомментировал строительство стены на польско-белорусской границе

По словам Лукашенко, это будет стоить Польше немалых затрат.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на строительство Польшей стены на границе с Беларусью.
Об этом пишет провластное СМИ Пул первого.
По его словам, это "глупая, нелепая идея", которая будет стоить Польше один млрд долларов.
"Это была победа европейской демократии. Все кричали: нет раздельных полос и стен на границах! Теперь, что они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, дурацкая идея", – заявил Лукашенко.
Напомним, ранее глава МВД Польши сообщил, из-за миграционного кризиса Польша решила построить 180-километровую стену высотой 5,5 метра на границе с Беларусью.
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