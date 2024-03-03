"Глупое заявление": в ГУР прокомментировали слова Путина о вовлечении России в гонку вооружений

Запад и Европа не думали о гонках вооружений, о чем заявляет глава Кремля Владимир Путин. Если и была гонка, то она имела именно экономический характер и характер экономической конкуренции.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов.

Речь идет о заявлении президента РФ Владимира Путина во время обращения в Федеральное собрание. Диктатор говорил о том, что якобы “Запад пытается втянуть Россию в гонки вооружений, повторить трюк, как из СССР в 1980-е годы. Сохраняется такая же ситуация”.

“Глупое заявление, гонку вооружений начала Россия. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что страны Запада, Европейский Союз в целом не готовились ни к одной гонке вооружений. Продолжается дискуссия о необходимости и поиске путей наращивания производства собственного вооружения, в частности артснарядов», — сказал Юсов.

Представитель ГУР МОУ подчеркнул, что Россия огромная по территории страна, если говорить об экономическом соотношении, то ничтожна по сравнению ее с ведущими экономиками мира. Однако в военном отношении РФ имеет большие запасы советского вооружения, а также запасы живой силы, которая используется как расходный материал как "пушечное мясо".

"И главное — готовность убивать и вести агрессивную войну, немыслимую для XXI века — это козыри кровавого режима Путина. Поэтому именно он начал и пытается развивать эту гонку вооружений. Самостоятельно не вытаскивают, ищут союзников. И сегодня винить свободный мир и демократии в желании изображать к гонке вооружений — это абсурд. Ничего нового. Абсурдность российской пропаганды и заявлений Путина давно уже никого не удивляет", — пояснил Андрей Юсов.

Добавим, что слив шпионской информации в СМИ не мог состояться без разрешения главы РФ Путина и нарушает одно из главных правил разведки, отметил ранее экс-сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

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