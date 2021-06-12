Гнал более 50 км/ч: в России после катания на электросамокате мэр попал в реанимацию

Мужчина упал и сильно ударился головой.

Мэр города Кисловодск Ставропольского края попал в реанимацию. В больницу его в тяжелом состоянии доставили после падения с электросамоката.

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Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Сегодня в Кисловодске произошло событие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с електосамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь ", — написал он.

В соцсетях сообщают, что мэр Александр Курбатов разогнался на самокате более 50 км/ч и не справился с управлением.

Он ехал на прокатном самокате без защитной экипировки, набрал высокую скорость, не смог удержать равновесие и получил черепно-мозговую травму.

Александр Курбатов впал в кому. Мэра прооперировали, сейчас он в реанимации. Состояние городского головы остается тяжелым.

Напомним, что Ужгороде в первые дни аренды электросамокатов местные жители украли семь штук.

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