Гнал более 50 км/ч: в России после катания на электросамокате мэр попал в реанимацию

Мужчина упал и сильно ударился головой.
Мэр города Кисловодск Ставропольского края попал в реанимацию. В больницу его в тяжелом состоянии доставили после падения с электросамоката.
Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Сегодня в Кисловодске произошло событие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с електосамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь ", — написал он.
В соцсетях сообщают, что мэр Александр Курбатов разогнался на самокате более 50 км/ч и не справился с управлением.
Он ехал на прокатном самокате без защитной экипировки, набрал высокую скорость, не смог удержать равновесие и получил черепно-мозговую травму.
Александр Курбатов впал в кому. Мэра прооперировали, сейчас он в реанимации. Состояние городского головы остается тяжелым.
Напомним, что Ужгороде в первые дни аренды электросамокатов местные жители украли семь штук.