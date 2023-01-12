Гнал до 135 км/ч: украинец-"шумахер" в Польше за день наездил штрафа на более чем на 55 тыс. грн

В Польше гражданин Украины потерял водительское удостоверение, превысив скорость до 135 км/ч, нарушив запрет на обгон другого транспортного средства, а после дорожного контроля снова превысил скоростной режим. Он также получил три штрафа на общую сумму 6,5 тыс. злотых (более 55 тыс. грн).

Об этом сообщается на сайте Люблинской полиции.

Полицейские заметили нарушителя в гмине Лопенник-Наджечны Люблинского воеводства. Он ехал по национальной дороге со скоростью 135 км/ч, вместо максимально разрешенных 50 км/ч. Кроме того, он обгонял других, несмотря на запрет.

За рулем автомобиля Toyota находился 38-летний гражданин Украины. Его остановили и выписали два штрафа: на 1,5 тысячи злотых (около 12 825 грн) за превышение скорости и 2 тысячи злотых (до 17 100 грн) – за обгон.

Но уже в 30 километрах украинца снова остановили полицейские. Автомобиль снова ехал со скоростью 110 км/ч. Мужчине снова выписали штраф, но теперь уже вдвое большую сумму — 3 тыс. злотых (25 650 грн), потому что новое нарушение трактовали как рецидив.

Таким образом, общая сумма штрафов за 30-километровый отрезок пути составила 6,5 тыс. зл. Кроме того, у гражданина Украины изъяли водительские права за нарушение.

Напомним, правоохранители Польши задержали украинца, незаконно привезшего 12 граждан Турции в легковом автомобиле. Водитель-украинец был задержан и помещен под стражу на три месяца.

Как сообщалось, в городе Вильчиц в Нижней Силезии в Польше украинцы попали в ДТП. Виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы.

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