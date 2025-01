Гнилые останки грабителя нашли в окне детского сада: что произошло (фото)

В Венесуэле в окне детского сада, закрытого на каникулы, нашли остатки грабителя.

Об этом сообщает Need To Know.

На жутких фотографиях видна голова вора, застрявшая с одной стороны откидного окна. С другой стороны видно его свисающее со стены тело.

Директор решила проверить помещение в субботу, 4 января, после жалоб соседей на неприятный запах. Она обнаружила, что детский сад ограблен и ужаснулась, когда наткнулась на тело мужчины в одном из классов.

В окне детского сада нашли останки грабителя / Фото: Jam Press

Власти Пуэрто-Кабелло были вызваны для проведения расследования и извлечения тела. Предварительное расследование предполагает, что мужчина разбил окно, чтобы проникнуть в детский сад с целью кражи. Считается, что он поскользнулся, используя стул, чтобы вылезть наружу во время бегства. Мужчина стек кровью, порезавшись разбитым стеклом.

В окне детского сада нашли останки грабителя / Фото: Jam Press

Поскольку сад был закрыт на праздники, его тело оставалось незамеченным несколько дней. К тому времени, когда его нашли, оно находилось в стадии разложения. Судебно-медицинские эксперты сейчас пытаются установить точную дату смерти. Они также работают над установлением личности погибшего.

