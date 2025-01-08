Гнилые останки грабителя нашли в окне детского сада: что произошло (фото)

Заведение было закрыто на каникулы.
В Венесуэле в окне детского сада, закрытого на каникулы, нашли остатки грабителя.
Об этом сообщает Need To Know.
На жутких фотографиях видна голова вора, застрявшая с одной стороны откидного окна. С другой стороны видно его свисающее со стены тело.
Директор решила проверить помещение в субботу, 4 января, после жалоб соседей на неприятный запах. Она обнаружила, что детский сад ограблен и ужаснулась, когда наткнулась на тело мужчины в одном из классов.
Власти Пуэрто-Кабелло были вызваны для проведения расследования и извлечения тела. Предварительное расследование предполагает, что мужчина разбил окно, чтобы проникнуть в детский сад с целью кражи. Считается, что он поскользнулся, используя стул, чтобы вылезть наружу во время бегства. Мужчина стек кровью, порезавшись разбитым стеклом.
Поскольку сад был закрыт на праздники, его тело оставалось незамеченным несколько дней. К тому времени, когда его нашли, оно находилось в стадии разложения. Судебно-медицинские эксперты сейчас пытаются установить точную дату смерти. Они также работают над установлением личности погибшего.
Напомним, в Китае пловец погиб подо льдом на озере. Его тело достали только на следующий день.
Читайте также: