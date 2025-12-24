Год решающего выбора: в НАТО назвали условие, при котором Путин не нападет

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не ослаблять поддержку Украины в конце 2025 года, предупредив, что в противном случае Европа может столкнуться с серьезным ухудшением ситуации безопасности.

Об этом он заявил в интервью агентству dpa, подчеркнув, что сохранение сильной Украины является ключевым условием для сдерживания возможного нападения России на одну из стран-членов НАТО.

По словам Рютте, только сочетание двух факторов — дальнейшей военной поддержки Украины и роста оборонных расходов стран Альянса способно обеспечить безопасность Европы.

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильными, и Путин никогда не решится на нападение", - подчеркнул он.

Генсек НАТО также заявил, что перевооружение союзников должно происходить максимально быстро. По оценкам разведки ситуация с безопасностью может существенно обостриться уже к 2027 году. В качестве примера растущей угрозы Рютте привел уровень милитаризации России: сейчас Москва направляет на оборону более 40% своего государственного бюджета.

Отдельно он обратил внимание на масштабы потерь русской армии в войне против Украины. По имеющимся оценкам, около 1,1 миллиона российских военных были убиты или ранены, что, по словам Рютте, свидетельствует о готовности Кремля платить чрезвычайно высокую цену за продление агрессии.

Комментируя мирные инициативы с участием США, глава Альянса воздержался от прогнозов возможного завершения войны 2026 года.

"Я не хочу делать прогнозов. Могу лишь сказать, что все работают очень усердно - американцы, европейцы и, конечно, Украина", - отметил он.

В то же время Рютте подчеркнул, что любое мирное соглашение должно предусматривать "очень надежные" гарантии безопасности для Украины, чтобы сделать невозможным повторную агрессию со стороны России.

Генсек НАТО также заверил, что не сомневается в надежности США как союзника, даже с учетом политических изменений в Вашингтоне. По его словам, новая Стратегия национальной безопасности США прямо указывает на приоритет безопасной Европы и сильного НАТО, в частности, в контексте безопасности в Арктике.

Отдельно Рютте выразил оптимизм роста оборонных расходов стран Альянса после саммита в Гааге, где было согласовано повышение минимального уровня финансирования обороны до 3,5% ВВП, а еще 1,5% — на смежные оборонные проекты.

Он особо отметил Германию, планирующую к 2029 году увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП, опередив общий дедлайн 2035 года. «Вы демонстрируете лидерство – и это важно для всего Альянса», – подытожил Рютте.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подтвердил готовность стран Европы отправить войска в Украину, однако не назвал кто именно это может сделать.