Краковские депутаты ждут пояснения от Садового / © Unsplash

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Краковский городской совет отклонил предложение о приостановлении сотрудничества со Львовом из-за резонансного решения о «годе УПА». Но местные избранники хотят услышать новое объяснение мэра Львова.

Об этом сообщает Polsat News.

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В Кракове не поддержали идею остановки сотрудничества со Львовом из-за года УПА

В Кракове местный совет проголосовал против инициативы мэра Лукаша Гибалы, который предлагал приостановить действие партнерских отношений со Львовом. Этим шагом мэр Кракова пытался отреагировать на решение Львовского областного совета о чествовании в следующем году УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

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За сохранение связей между обоими городами высказались избранники от «Новой левицы» и фракции «Гражданская коалиция», контролирующей большинство голосов в краковском совете. Большинство настаивает, чтобы Лукаш Гибала повторно обратился с запросом к мэру Львова Андрею Садовому для получения его четкой позиции относительно действий своих коллег.

«К сожалению, до сих пор я не получил ответа. 11 ноября он поздравил нас с праздником. После трагедии 7 ноября он выразил соболезнования. Но он не ответил на это конкретное письмо. Теперь этот вопрос находится в руках Высшего совета», — сказал Гибала советникам в среду, 18 ноября.

Польский депутат Гжегож Ставовский отметил, что постановление Львовского облсовета о «годе УПА» до сих пор не прошло процедуру публикации и не вступило в действие, а потому не имеет никакой юридической силы.

В то же время в Перемышле еще 26 октября городские депутаты пошли на более кардинальные шаги, остановив партнерство со Львовом из-за этой инициативы. Решение было принято единогласно: за него проголосовал каждый из 21 депутата, присутствовавших на заседании.

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Мэру Перемышля Войцеху Бакуну поручили инициировать правовые процедуры для расторжения договора о сотрудничестве, который действовал с 1995 года. В совете отметили, что диалог удастся возобновить только после того, как Львовский облсовет полностью отменит или официально отзовет свое решение.

На следующий день, 27 октября, аналогичный шаг сделал сеймик Люблинского воеводства, который разорвал партнерство со Львовской областью. За прекращение сотрудничества, закрепленного соглашением еще в 2004 году, солидарно проголосовали депутаты из разных политических лагерей — голосов против удержавшихся не зафиксировали.

Договор предусматривал общие проекты обоих регионов в культурной, научно-технической, экономической и торговой сферах.

Год УПА во Львовской области: что известно

Напомним, 20 октября Львовский областной совет по инициативе депутата Шереметы принял постановление об объявлении 2027года годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

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Это вызвало острую реакцию со стороны Польши: глава польского МИДа Радослав Сикорский инициировал внесение Шереметы в список нежелательных лиц, а Люблинское воеводство прекратило сотрудничество со Львовской областью. В то же время, в украинском МИД это решение назвали «контрпродуктивным», поскольку оно было принято на местном уровне без консультаций с дипломатами.

В ответ на беспокойство польской стороны начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что указанное решение облсовета до сих пор не подписано и не вступило в силу.

Козицкий также отметил, что осознает чувствительность вопросов исторической памяти обоих народов, и призвал обсуждать такие темы в атмосфере взаимного уважения и открытости. В завершение он поблагодарил польских партнеров за поддержку Украины и помощь беженцам во время российской агрессии.

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