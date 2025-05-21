Годами работали в США и Европе: разоблачили "конвейер" российских шпионов — расследование NYT

Разоблачена очередная шпионская сеть РФ / © Pexels

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Шпионов, годами работавших на Кремль в США и Европе, разоблачили в Бразилии. Там они жили, выдавая себя за других лиц, и шпионили в пользу Кремля в других странах.

Об этом идет речь в расследовании The New York Times.

Россия использовала Бразилию как «стартовую точку» для группы шпионов — там они легализовывались из-за получения документов, обрастали связями, оттачивали детали биографии, а согласия перебирались в США, Европу или страны Ближнего Востока для осуществления там операций в пользу Кремля.

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Через несколько месяцев после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ЦРУ передало бразильской полиции срочное сообщение о том, что в Нидерланды на стажировку в Международный криминальный суд в Гааге прибыл российский шпион с документами по имени Виктор Мюллер Феррейра. Однако местные пограничники отказали ему во въезде и мужчине пришлось вернуться в Сан-Паулу.

Бразильские полицейские немедленно арестовали его по обвинению в фальсификации документов. Однако во время проверки оказалось, что все документы, которые использовал шпион, подлинные. Как выяснили полицейские, настоящая фамилия задержанного — Черкасов.

Ему удалось получить бразильское свидетельство о рождении, используя лазейку, предусмотренную жителям сельской местности. Речь идет о том, что власти могут выдать документ любому, кто в присутствии двух свидетелей заявит о том, что рожден по крайней мере от одного гражданина Бразилии. А свидетельство о рождении в свою очередь дало возможность Черкасову получить паспорт Бразилии и другие необходимые документы.

Как работает схема российского шпионажа

Расследователи объясняют, что российские граждане в Бразилии живут под вымышленными именами, и даже вместе со своими женами, любовницами, подругами (также могут быть шпионками). Обычно россияне прикрываются ведением бизнеса.

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Некоторым удается уйти от правосудия, против других Бразилия возбудила уголовные дела. Одиночных шпионов приговаривают к реальному сроку.

В то же время, Бразилия разослала через Интерпол всем странам-участницам организации оповещения, в которых спрашивала информацию о разоблаченных шпионах, и сообщала, что эти люди находятся под следствием за фальсификации документов. Благодаря этому они больше не смогут работать под прикрытием, подытожили в NYT.

Напомним, СБУ разоблачила агентов военной разведки Венгрии. Агентство действовало на Закарпатье, собирало данные об обороне региона и настроениях населения.

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