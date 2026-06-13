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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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379
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Годовалого мальчика убил кусочек искусственного ногтя его матери: подробности трагедии

Трагедия, унесшая жизнь годовалого мальчика. По данным экспертизы, ребенок скончался после того, как в его дыхательные пути попал осколок искусственного ногтя.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Ребенок

Ребенок / © pixabay.com

В Аргентине произошла трагедия, унесшая жизнь годовалого ребенка. Мальчик скончался после того, как в его дыхательные пути попал небольшой кусочек искусственного ногтя.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

По информации, опубликованной местными СМИ, несчастный случай произошел дома. В момент трагедии мать меняла ребенку подгузник. Именно тогда мальчик поднял отвалившийся кусочек акрилового ногтя и положил его в рот.

Через некоторое время женщина заметила, что ребенок не дышит. Она вызвала врачей, и мальчика срочно госпитализировали. Однако, несмотря на все реанимационные меры, спасти его не удалось.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности. Как выяснилось, осколок искусственного ногтя застрял в трахее и перекрыл доступ воздуха в легкие.

В ходе экспертизы не было выявлено травм или других признаков, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти или жестоком обращении с ребенком. На основании имеющихся данных смерть предварительно классифицировали как несчастный случай. В то же время обстоятельства трагедии продолжают устанавливаться.

Специалисты отмечают, что маленькие дети часто берут в рот предметы, которые находят рядом с собой. Поэтому особую опасность для них представляют мелкие предметы, которые могут попасть в дыхательные пути. Среди таких предметов медики называют пуговичные батарейки, бусины, монеты, магниты, детали игрушек, украшения и другие небольшие предметы.

Эксперты также обращают внимание на то, что серьезная обструкция дыхательных путей не всегда сопровождается криком или громким кашлем. Если доступ воздуха полностью перекрыт, ребенок может оказаться не в состоянии подать голосовой сигнал об опасности.

По словам специалистов, большинство подобных несчастных случаев происходит именно в домашних условиях. Поэтому родителям рекомендуется регулярно проверять пространство, в котором находится ребенок, и убирать мелкие предметы, которые он может случайно проглотить. Также важно владеть базовыми навыками оказания первой помощи, которые в отдельных случаях могут помочь спасти жизнь.

Напомним, ранее мы сообщали о британке, которая узнала о смерти мужа благодаря уведомлению на своем телефоне. По её словам, именно этот сигнал положил начало одному из самых страшных дней в её жизни.

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Дата публикации
Количество просмотров
379
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