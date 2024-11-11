Годовалый малыш умер после того, как отец забыл отвезти его в детсад и оставил в машине

Он случайно оставил его на заднем сиденье на целый день.

В США малыш умер после того, как его отец забыл отвезти его в детский сад, не зная, что оставил его в машине.

Об этом сообщает ABC Action News.

Годовалый малыш провел в машине своего отца всю среду, 6 ноября, а затем, к сожалению, была констатирована его смерть. Отец обнаружил ужасную находку, когда после работы поехал забирать сына из Центра развития ребенка "Бейфронт" в Сент-Питерсберге, Флорида. Пообщавшись с работниками детского сада после 17:00, он понял, что не завозил своего сына.

На автостоянку вызвали экстренные службы, пытавшиеся сделать ребенку искусственное дыхание, чтобы спасти его, но на месте происшествия констатировали смерть, сообщает FOX 13. Следователи считают, что малыш находился в машине целый день.

Йоланда Фернандес, пресс-секретарь департамента полиции Сент-Питерсберга, сообщила изданию, что после разговора с сотрудниками полиции отец понял, что произошло: "Отец вроде бы понял, что происходит, и вернулся к машине".

Она продолжала утверждать, что отец забыл высадить сына, когда ехал на встречу, не входившую в его обычный распорядок дня. Он должен был высадить мальчика на набережной перед тем, как вернуться домой, где он работает.

В настоящее время производится вскрытие, полиция выясняет точные детали смерти годовалого ребенка, чтобы определить, будут ли предъявлены обвинения.

Напомним, в Египте произошло жуткое ДТП с участием украинцев. Обстоятельства аварии выясняются.

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