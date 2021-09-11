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Годовщина 9/11: Байден почтил память жертв терактов 11 сентября и призвал к единству

Годовщина 9/11: Байден почтил память жертв терактов 11 сентября и призвал к единству

Associated Press

В субботу Байден возглавит траурные мероприятия и вместе с первой леди посетит три места терактов.

Президент США Джо Байден призвал американцев к единству во время своего выступления по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября (также известных как 9/11).

Об этом сообщает BBC.

В обнародованном в Twitter видеоролике американский лидер почтил память 2977 человек, погибших в результате нападения исламистской организации "Аль-Каида".

"Мы чтим всех тех, кто рискнул и отдал свои жизни за считанные минуты, часы, месяцы и годы после этого", — указал Байден, говоря о спасателях, которые отреагировали на атаки.

Он добавил, что несмотря на "темные силы человеческой природы — страх и гнев, возмущение и насилие", единство осталось "наибольшей силой США".

В субботу, 11 сентября, Джо Байден возглавит траурные мероприятия и вместе с первой леди Джилл Байден посетит три места терактов, в том числе Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Пентагон, а также поле у Шанксвилла в штате Пенсильвания.

В Нью-Йорке церемония памяти традиционно начнется в 8:46 утра, когда первый угнанный террористами самолет влетел в северную башню торгового центра. Во время мероприятий зачитают имена всех известных жертв.

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