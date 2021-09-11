Годовщина 9/11: Байден почтил память жертв терактов 11 сентября и призвал к единству

В субботу Байден возглавит траурные мероприятия и вместе с первой леди посетит три места терактов.

Президент США Джо Байден призвал американцев к единству во время своего выступления по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября (также известных как 9/11).

Об этом сообщает BBC.

В обнародованном в Twitter видеоролике американский лидер почтил память 2977 человек, погибших в результате нападения исламистской организации "Аль-Каида".

"Мы чтим всех тех, кто рискнул и отдал свои жизни за считанные минуты, часы, месяцы и годы после этого", — указал Байден, говоря о спасателях, которые отреагировали на атаки.

Он добавил, что несмотря на "темные силы человеческой природы — страх и гнев, возмущение и насилие", единство осталось "наибольшей силой США".

В субботу, 11 сентября, Джо Байден возглавит траурные мероприятия и вместе с первой леди Джилл Байден посетит три места терактов, в том числе Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Пентагон, а также поле у Шанксвилла в штате Пенсильвания.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It's what makes us who we are — and we can not forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

В Нью-Йорке церемония памяти традиционно начнется в 8:46 утра, когда первый угнанный террористами самолет влетел в северную башню торгового центра. Во время мероприятий зачитают имена всех известных жертв.

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