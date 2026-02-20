- Дата публикации
Годовщина полномасштабного вторжения: Макрон и Стармер собирают встречу “коалиции желающих”
Лидеры Британии и Франции проведут 24 февраля видеоконференцию с представителями 35 стран по обсуждению дальнейшей поддержки и безопасности Украины.
Во вторник, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут специальную видеоконференцию «коалиции желающих», чтобы обсудить дальнейшую военную и политическую поддержку Украины.
Об этом пишет Le Monde.
Поддержка от 35 стран
К онлайн-встрече присоединятся представители 35 государств-участников коалиции. Главной целью обсуждения станет подтверждение непоколебимой солидарности с Киевом на фоне продолжающейся войны, которая началась 24 февраля 2022 года. Западные союзники планируют скоординировать совместные действия по созданию условий крепкого и длительного мира.
Этот формат сотрудничества должен стать важной площадкой для координации международных усилий и помощи украинцам в противостоянии агрессору.
«Эта встреча должна позволить подтвердить обязательства 35 стран-участниц перед Украиной, чтобы помочь ей создать условия для надежного и долговременного мира, обеспечивающего безопасность Украины и Европы», — отмечает издание.
Гарантии безопасности для Киева
Ожидается, что Франция и Соединенное Королевство будут играть ведущую роль в формировании новых механизмов защиты. Именно эти две страны возглавляют коалицию, которая должна предоставить Киеву действенные гарантии безопасности в рамках любого возможного соглашения с Россией.
Такие международные обязательства могут стать фундаментальной частью будущих договоренностей. Западные политики стремятся сделать невозможным повторение агрессии и стабилизировать ситуацию безопасности на всем европейском континенте.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности . Украина стоит в шаге от получения от Америки реальных юридических обязательств по защите, которые будут иметь наивысшую легитимность и будут закреплены на законодательном уровне.