Мир
78
2 мин

Годовщина полномасштабного вторжения: Макрон и Стармер собирают встречу “коалиции желающих”

Лидеры Британии и Франции проведут 24 февраля видеоконференцию с представителями 35 стран по обсуждению дальнейшей поддержки и безопасности Украины.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Кир Стармер и Эммануэль Макрон

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Во вторник, 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут специальную видеоконференцию «коалиции желающих», чтобы обсудить дальнейшую военную и политическую поддержку Украины.

Об этом пишет Le Monde.

Поддержка от 35 стран

К онлайн-встрече присоединятся представители 35 государств-участников коалиции. Главной целью обсуждения станет подтверждение непоколебимой солидарности с Киевом на фоне продолжающейся войны, которая началась 24 февраля 2022 года. Западные союзники планируют скоординировать совместные действия по созданию условий крепкого и длительного мира.

Этот формат сотрудничества должен стать важной площадкой для координации международных усилий и помощи украинцам в противостоянии агрессору.

«Эта встреча должна позволить подтвердить обязательства 35 стран-участниц перед Украиной, чтобы помочь ей создать условия для надежного и долговременного мира, обеспечивающего безопасность Украины и Европы», — отмечает издание.

Гарантии безопасности для Киева

Ожидается, что Франция и Соединенное Королевство будут играть ведущую роль в формировании новых механизмов защиты. Именно эти две страны возглавляют коалицию, которая должна предоставить Киеву действенные гарантии безопасности в рамках любого возможного соглашения с Россией.

Такие международные обязательства могут стать фундаментальной частью будущих договоренностей. Западные политики стремятся сделать невозможным повторение агрессии и стабилизировать ситуацию безопасности на всем европейском континенте.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности . Украина стоит в шаге от получения от Америки реальных юридических обязательств по защите, которые будут иметь наивысшую легитимность и будут закреплены на законодательном уровне.

