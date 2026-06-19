Голод страшнее вируса: у Конго больные Эболой массово убегают с больниц

Инфицированные Эболой люди вынуждены покидать карантин ради поиска пищи / © Associated Press

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В конце мая 2026 года в восточных провинциях Демократической Республики Конго зафиксировали более 150 случаев побега пациентов из медицинских центров лечения смертельно опасной лихорадки Эбола . Больные люди массово прерывают жизненно необходимый карантин и выходят на улицы из-за элементарного отсутствия полноценного питания в изоляторах.

Об этой ужасной гуманитарной катастрофе пишет Bloomberg.

По информации издания, представители власти зафиксировали вопиющий инцидент вблизи города Монгбвала, где сразу 11 пациентов с подозрением на Эболу скрылись из больницы, расположенной в 40 километрах от эпицентра вспышки эпидемии.

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Эпидемия на фоне тотального голода

В настоящее время медики пытаются обуздать вспышку инфекции, которая уже поразила почти 900 человек и унесла жизни более 25% из них. Ситуация усугубляется тем, что продовольственная опасность охватила почти 10 миллионов жителей региона, ставших жертвами многолетних вооруженных конфликтов.

Органы здравоохранения пытаются отслеживать контакты около 6400 человек, которые могли заразиться страшным вирусом. Однако изолированные семьи мгновенно теряют доступ к работе и рынкам и остаются совершенно беспомощными перед угрозой голодной смерти.

"Если вы закрываете людей в изоляции, их необходимо поддерживать едой, иначе они просто уйдут оттуда в поисках спасения", - заявил руководитель полевых операций Всемирной продовольственной программы Оливье Нкакудулу.

Специалист подчеркнул, что именно в его провинции сейчас фиксируется более 90% всех подтвержденных случаев заболевания.

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Личные трагедии и поиск финансирования

Отчаянное положение местных жителей наглядно демонстрирует трагедия 52-летнего Жака, который после начала боевых действий вынужден был самостоятельно спасать 14 своих детей. Больше недели назад его 5-летняя дочь внезапно скончалась в больнице от Эболы, а жена оказалась в строгой изоляции с аналогичным диагнозом.

«Нам выдали продуктовый набор, которого хватит ровно на 2 недели, но что мы все будем есть после этого?», — в отчаянии спрашивает многодетный отец. Муж признается, что для выживания своей большой семьи он вынужден постоянно полагаться только на мизерную помощь от местных церквей.

Для решения этой критической проблемы Всемирная продовольственная программа срочно ищет 175 миллионов долларов, из которых 32 миллиона пойдут на продовольственное обеспечение больниц. Гуманитарные организации бьют тревогу, ведь за последние 3 года их бюджет в этой стране сократился почти на треть, что делает сдерживание эпидемии невыполнимой задачей.

Напомним, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения. Против штамма, вызвавшего эту вспышку, до сих пор нет вакцины .

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