Голодные фламинго атакуют поля Италии: фермеры бьют тревогу из-за уничтожения посевов

Итальянские фермеры предупреждают об угрозе уничтожения посевов риса из-за нашествия фламинго

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Посевы риса для ризотто в Италии оказались под угрозой из-за стай голодных фламинго , которые взбунтуют залитые водой рисовые поля своими лапами. Фермеры вынуждены круглосуточно патрулировать поля в отчаянной попытке отпугнуть птиц, уничтожающих лестницу риса, перемешивая почву в поисках моллюсков и насекомых.

Об этом сообщает The Telegraph.

Энрико Фаббри, фермер из провинции Феррара, расположенный между Венецией и Равенной, оценивает свои потери до 90% урожая на некоторых полях из-за пернатых вредителей.

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«Это новое явление, которого никогда раньше не было. Ты вкладываешь столько времени и заботы в подготовку всего. Потом, когда урожай начинает расти, это как отнять новорожденного ребенка. Вот как это чувствуется», - сказал 63-летний Фаббри.

Фермеры используют различные методы отпугивания фламинго, в частности бьют в бочки и сигналят автомобильными гудками. Некоторые даже используют небольшие газовые пушки, издающие громкие звуки. Однако фламинго просто улетают, чтобы вскоре осесть на соседнем поле для кормления.

Причины поведения фламинго

Рисоводы затапливают свои поля на несколько недель с конца весны до начала лета для прорастания только что высаженных семян. Пока поля не будут осушены, фламинго представляют угрозу посевам.

Считается, что фламинго прибыли из прежних мест гнездования в соседних долинах Комаккьо – водно-болотных угодий, где река По впадает в Адриатическое море. Роберто Тинарелли, президент Ассоциации орнитологов Эмилии-Романьи (AsOER), сообщил, что птицы начали появляться там с 2000 года, после того как засуха в южной Испании заставила их искать новые места гнездования дальше на восток.

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Ранее фламинго гнездились в озерах Северной Африки, некоторых частях Испании и французского региона Камарг, отметил Тинарелли. Исследований по поводу того, почему фламинго начали искать пищу глубже на суше, пока не проводилось.

Поиск решений и предложения экспертов

«Очевидно, мы ждем ответа тех, кто должен решать эту проблему. С экологической точки зрения все это прекрасно, но мы должны помнить, что выращивание риса является одним из самых дорогих среди сельскохозяйственных культур. Это красивые птицы, это их способ передвижения и поведения, но проблема состоит в том, чтобы попытаться максимально ограничить их присутствие», — сказал 57-летний фермер и вице-президент местной конфедерации фермеров Массимо Пива.

В AsOER предложили несколько решений проблемы, включая обсадку полей высокими деревьями или живыми изгородями. Он добавил, что уменьшение уровня воды на свежезасаженных полях до 5-10 см вместо 30 см также может помочь.

"Этого достаточно для роста риса, но гораздо менее привлекательно для фламинго, которым нужно плескаться в воде", - пояснил он.

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Напомним, птицы — это не только милые создания, поющие на рассвете. В саду они могут оказаться настоящей проблемой. Хотя многие виды являются важными опылителями и естественными уничтожителями вредителей, некоторые пернатые гости способны нанести вред растениям, выкопать рассаду в поисках червей и оставить после себя следы в виде помета. Но есть эффективные способы отпугнуть нежелательных птиц от посевов и насаждений.