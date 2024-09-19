Голодный мужчина умер из-за замороженного бургера: что произошло

Голодный мужчина умер после того, как случайно ударил себя ножом, пытаясь разрезать два замороженных бургера.

Об этом сообщает Daily Star.

57-летний британец Барри Гриффитс жил один и пролежал мертвым несколько дней, прежде чем его обнаружили со следами крови на кухне и в спальне.

Полиция была озадачена загадочной смертью, а затем выяснила, что причиной странной трагедии стал бургер.

"Нижний ящик морозильной камеры был открыт и выдвинут вперед, чтобы получить доступ к продуктам питания. На рабочей поверхности на кухне, прилегающей к морозильной камере холодильника, лежали два сырых бургера, нож и полотенце. Рана в животе была примерно на высоте рабочей поверхности. Моя гипотеза на том этапе заключалась в том, что Гриффитс пытался разрезать замороженные бургеры с помощью ножа", – сказал старший инспектор Джонатан Риз.

В ходе расследования было установлено, что его нашли в его квартире в Лландриндоде Уэллс, Поуис, а вскрытие показало, что он умер в результате ножевого ранения.

Его окровавленное тело было найдено в июле в прошлом году после того, как появилась обеспокоенность, что его не видели больше недели.

Гриффитса, которого описывали как "очень замкнутого человека", нашли на кровати в его доме полностью одетым и с кровью на раздутом животе. Его телефон, кошелек и компьютер остались на месте, а в квартире на первом этаже не было никаких признаков нарушения покоя. В коридоре, ванной и спальне была кровь.

Детектив-сержант Стивен Вон заявил, что он убежден, что это не было самоубийство, а "скорее непонятная смерть", и что нет никаких признаков того, что на него напали.

Патологоанатом Министерства внутренних дел доктор Ричард Джонс назвал причиной смерти потерю крови в результате удара острым предметом.

Были сделаны показания, подворные обходы и проверки финансов и цифровых устройств Гриффитса, исключивших любую причастность третьей стороны.

Барри Гриффитс / Фото: WALES NEWS SERVICE

Старший инспектор Риз сообщил, что на кончике кухонного ножа, обозначенном веществом, первоначально идентифицированным как шоколад, оказалась кровь Гриффитса. Он добавил: "Я склоняюсь к тому, что рана была получена в результате несчастного случая, в котором участвовал только господин Гриффитс".

Напомним, 12-летний мальчик убил 200-килограммового медведя, чтобы спасти своего отца. Папа и сын проводили время на охоте.

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