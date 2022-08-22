Голое нападение феминисток на Шольца и случайные фото российского ПВО в Крыму: главные новости ночи 22 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 22 августа:
- К Шольцу подбежали две девушки топлесс, на теле которых были написаны требования ввести эмбарго на закупку газа. Читать дальше –>
- В объектив фотоаппарата отдыхающих во временно оккупированном Крыму попали российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Читать дальше –>
- Украинская авиация прицельно атаковала позиции российских войск в районах Александровки и Бурхановки. Читать дальше –>
- Интенсивные муссонные дожди на севере Индии вызвали разрушительные наводнения, унесшие жизни около 40 человек. Читать дальше –>
- В ужасное ДТП попал автобус, которым на заработки в Россию ехали жители Средней Азии. Читать дальше –>
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