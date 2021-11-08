Голос вопиющего в океане: министр государства Тувалу обратился к экологическому саммиту ООН, стоя по колено в воде, фото

Голос вопиющего в океане: министр государства Тувалу обратился к экологическому саммиту ООН, стоя по колено в воде, фото

Таким перформансом чиновник пытался привлечь внимание к повышению уровня океана, угрожающему островному государству.

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал оригинальное обращение к участникам климатической конференции в Глазго (Великобритания), которую проводит ООН и на которую съехались лидеры 120 стран мира. Трибуна, с которой он произносил речь, была установлена прямо в воде у побережья острова.

Соответствующие фото были опубликованы на официальной странице министерства в Facebook.

Как видно на снятых кадрах, чиновник стоял по колено в воде в костюме с закатанными штанинами. Таким образом, он хотел привлечь внимание к неотвратимости изменений климата, которые приводят к повышению уровня мирового океана.

В подписи к фото уточнили, что в заявлении Самона Кофе говорится о реальных ситуациях, с которыми сталкиваются в Тувалу из-за влияния изменения климата и повышения уровня моря, и тех действий, которые островное государство применяет для решения очень острых проблем.

Фото: Facebook/Ministery of Justice, коммуникации и иностранные аффилки, Tuvalu Government

Напомним, ранее в МИД Украины сообщили о результатах украинской делегации, находившейся на климатическом саммите COP-26 в Глазго.

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