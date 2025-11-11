«Голоса есть»: спикер Палаты представителей ожидает завершения шатдауна в США

Спикер палаты представителей Майк Джонсон

В Соединенных Штатах готовятся к новому голосованию за законопроект о финансировании правительства. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уверен, что для принятия компромиссного документа хватит голосов.

Об этом сообщило американское издание Axios.

«Думаю, да», — сказал Джонсон журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него необходимое количество голосов для принятия законопроекта.

Спикер Палаты представителей также обратился к своим коллегам из обеих партий с призывом не медлить и вернуться на работу.

«Говорю очевидно всем своим коллегам — республиканцам и демократам в Палате: вам нужно прямо сейчас начинать возвращаться на Капитолийский холм», — подчеркнул он.

Как отмечает Axios, ситуация усугубляется тем, что демократы нижней палаты Конгресса, в частности лидер меньшинства Хаким Джеффрис, раскритиковали сенатских демократов за договоренность с республиканцами относительно компромиссного варианта законопроекта. Поэтому ожидается, что большинство демократов Палаты представителей могут проголосовать против.

Кроме того, разногласия существуют и среди республиканцев. Ранее конгрессмены Томас Месси и Виктория Спарц уже выступали против временных мер по финансированию правительства, тогда как со стороны демократов только Джаред Голден поддержал соответствующий документ во время сентябрьского голосования.

Эксперты отмечают, что компромиссный законопроект является ключевым во избежание новой приостановки работы правительства США.

Ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов вечером 9 ноября проголосовал за завершение шатдауна и возобновление работы правительства США.

Мы ранее информировали, что в Соединенных Штатах из-за остановки работы правительства (шатдаун) отложили экспорт оружия стоимостью более $5 миллиардов для поддержки союзников по НАТО и Украине.