«Голоса» приказывали убить Трампа: возле Белого дома задержали вооруженного мужчину

Белый дом. / © Associated Press

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В Вашингтоне задержали вооруженного мужчину, который заявил, что якобы «слышит голоса» с приказом убить президента США Дональда Трампа. Его автомобиль с тремя единицами огнестрельного оружия и десятками патронов обнаружили недалеко от Белого дома.

Инцидент произошел вечером 6 ноября, сообщает Associated Press.

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В заявлении Министерства внутренней безопасности заявили, что сотрудники Секретной службы обратили внимание на мужчину, который «подозрительно вел себя» в припаркованном автомобиле на проспекте Конституции. Во время общения он рассказал, что слышит «голоса в голове», приказывающие ему приехать в американскую столицу и убить президента-республиканца.

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Впоследствии правоохранители выяснили, что автомобиль находится в розыске как угнанный. Внутри обнаружили три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов.

Задержанного идентифицировали как Ронни Йордрикса Гуанипу Чириноса. Он гражданин Венесуэлы, находящийся в США нелегально. По данным Министерства внутренней безопасности, мужчина пересек американскую границу через Техас в марте 2024-го.

Задержанному предъявлено обвинение. В настоящее время он находится под стражей Службы маршалов США.

«Благодаря нашим отважным сотрудникам Секретной службы этого нелегального мигранта с тремя единицами оружия в автомобиле задержали недалеко от Белого дома, прежде чем он смог кому-то повредить», — заявил министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин.

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Напомним, в апреле этого года президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после слышания звуков, похожих на выстрелы. Мероприятие проходило в отеле Washington Hilton, где собралось 2600 приглашенных гостей. Стрельца были задержаны.

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