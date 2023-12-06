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Голосование за новый пакет помощи Украине может провалиться: в Минфине США сделали заявление

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Голосование за новый пакет помощи Украине может провалиться: в Минфине США сделали заявление

Министерство финансов США / Фото: Associated Press

В Минфине США подчеркнули, что финансирование для бюджетной поддержки Украины есть "очень важным".

США будут ответственны за поражение Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет военной помощи.

Такое мнение сказала министерша финансов Джанет Йеллен, чье заявление приводит Reuters.

Она подчеркнула, что финансирование для бюджетной поддержки Украины есть "очень важным" и является предпосылкой для того, чтобы поддержка Международного валютного фонда поступала в страну.

"Я общалась с членами Конгресса, моими коллегами. Думаю, они понимают, что это ужасная ситуация, и мы можем нести ответственность за поражение Украины, если нам не удастся получить необходимое финансирование для Украины, и я включаю сюда прямую бюджетную поддержку, потому что это очень важно", — сказала Йеллен.

Напомним, 5 декабря в Сенате опубликовали обновленный пакет национальной безопасности на около 111 миллиардов долларов, выделенных для оказания поддержки Украине и Израилю. Однако новый пакет помощи может провалиться. Демократы изъяли из законопроекта вопрос "стены" с Мексикой, что сделало его неприемлемым для республиканцев.

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Дата публикации
Просмотры
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