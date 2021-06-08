Голова была в петле шнурка: годовалый ребенок трагически погиб в Беларуси

Ребенка положили спать бабушка и дедушка, перед тем как произошла трагедия.
В Беларуси в одном из сел Минской области трагически погиб годовалый мальчик. Он задохнулся обувным шнурком. Местные следователи проводят проверку.
Об этом сообщает СК Беларуси.
По предварительной информации, днем 7 июня дома с годовалым малышом были бабушка и дедушка. Они положили ребенка спать около 11:00 утра, но спустя некоторое время мужчина обнаружил тело внука без признаков жизни.
Мальчик сидел в кроватке, его голова находилась в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции.
Сейчас уже опросили родителей и соседей, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели ребенка проводится проверка. Следует отметить, что семья в социально опасном положении не была.
Напомним, в Абакане, что в РФ, 64-летний мужчина задушил себя шнуром от ключей, который висел на шее, открывая дверь в квартиру. На момент инцидента пенсионер был пьян.
Как сообщалось, трехмесячную девочку нашли мертвой в постели, после того, как на нее ночью напала собака в доме.