Голова была в петле шнурка: годовалый ребенок трагически погиб в Беларуси

Ребенка положили спать бабушка и дедушка, перед тем как произошла трагедия.

В Беларуси в одном из сел Минской области трагически погиб годовалый мальчик. Он задохнулся обувным шнурком. Местные следователи проводят проверку.

Об этом сообщает СК Беларуси.

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По предварительной информации, днем 7 июня дома с годовалым малышом были бабушка и дедушка. Они положили ребенка спать около 11:00 утра, но спустя некоторое время мужчина обнаружил тело внука без признаков жизни.

Мальчик сидел в кроватке, его голова находилась в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции.

Сейчас уже опросили родителей и соседей, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели ребенка проводится проверка. Следует отметить, что семья в социально опасном положении не была.

Напомним, в Абакане, что в РФ, 64-летний мужчина задушил себя шнуром от ключей, который висел на шее, открывая дверь в квартиру. На момент инцидента пенсионер был пьян.

Как сообщалось, трехмесячную девочку нашли мертвой в постели, после того, как на нее ночью напала собака в доме.

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