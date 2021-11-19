Головокружительный трюк: француз Том Пажес спрыгнул со скалы на мотоцикле

Головокружительный трюк: француз Том Пажес спрыгнул со скалы на мотоцикле

Такой трюк 36-летний спортсмен исполнил первым в мире.

На мотоцикле со скалы. Легенда фристайл-мотокросса ошеломил новым, головокружительным трюком. Француз Том Пажес спрыгнул со скалы на байке, совершил несколько оборотов и приземлился с парашютом.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 ноября.

Такой трюк 36-летний спортсмен исполнил первым в мире. Он разогнался до 80 километров в час, спрыгнул с высоты 55 метров, дважды опрокинулся в воздухе и снова выровнялся на мотоцикле на скорости 150 километров в час. А потом раскрыл парашют и преодолел еще 170 метров до земли.

Спортсмен рассказывает – рад, что смог соединить две своих страсти. Парашютным спортом он увлекся всего несколько лет назад и ему было очень интересно стать первым, кто выполнил столь сложный скачок.