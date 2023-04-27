Голый мужчина гулял по автомагистрали и кусал полицейского за ногу: его арестовали

Трем мужчинам пришлось держать его за руки и ноги.

На выходных полиция Альбукерке арестовала голого мужчину, который шел по автомагистрали I-25.

Водители, следовавшие на юг, стали свидетелями происшествия, передает kob.com.

"Движение было остановлено, я увидел полицейскую машину с включенными фарами, и тогда я понял, что что-то происходит", — сказал один водитель.

Полностью обнаженный Натан Дюран шел по центральной полосе, прежде чем офицер включил свет и сирены, приказывая ему сойти с дороги.

Согласно уголовному заявлению, Дюран не послушал его, так что офицер вышел из машины.

"Я шел медленно, потому что не знал, что происходит. Полицейский выскочил из своей машины, и тогда я увидел, как голый парень обошел его машину и погнался за полицейским", — рассказал водитель.

Офицер трижды выстрелил из электрошокера, но это не замедлило Дюрана.

"Он пытался угнать машину полицейского, он сел в нее", — сказал водитель.

Но потом Дюран обратил внимание на другие машины поблизости.

Он стоял перед моей машиной, кричал на меня, стучал по капоту, а потом сел в мою машину. И я не знаю, пытался ли он меня вытащить, но он сел в мою машину, и именно тогда офицер смог вытащить его, когда я выталкивал его обратно".

Затем полицейский вышел из своего автомобиля, чтобы помочь с арестом. Дюрана в четвертый раз ударили после того, как он укусил офицера за ногу.

"В конце концов я помог полицейскому взять этого парня под контроль", — сказал водитель.

Всем троим мужчинам пришлось держать его за руки и ноги, пока на него не одели наручники и задержали.

Во вторник судья выпустил Дюрана из тюрьмы с приказом не пить и не употреблять наркотики. Ему все еще предъявляют многочисленные обвинения, в частности, угон автомобиля, избиение полицейского и нападение.

Напомним, невеста узнала об измене любимого и разделась посреди улицы. Женщина снабжала своего жениха, а тот на подаренной ею машине катался на свидание с любовницей.

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