Голый мужчина на алтаре собора Святого Петра в Ватикане выдвинул требование относительно войны в Украине: фото

На спине мужчины в главной святыне католической церкви была надпись с призывом спасать детей, похищенных из Украины.

Мужчина, посетивший базилику Святого Петра в Ватикане в четверг, 1 июня, полностью разделся и голый залез на главный алтарь церкви в знак протеста против войны в Украине.

Как сообщает Reuters, на теле мужчины были царапины, которые он нанес себе ногтями.

Мужчина также написал на спине сообщение с просьбой спасти украинских детей.

Также читайте Стало известно, кто рассказывает Папе Римскому о войне России против Украины

Ватиканская гвардия задержала мужчину и передала итальянской полиции. Его личность не разглашается.

Инцидент произошел в четверг днем, как раз перед закрытием базилики для посещения.

Несколько итальянских изданий опубликовали фотографии инцидента, сделанные туристами.

Итальянская пресса опубликовала фото голого мужчины в соборе Святого Петра, протестовавшего против войны в Украине

Напомним, в конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан якобы участвует в миротворческой миссии.

Читайте также: