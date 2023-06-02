Голый мужчина на алтаре собора Святого Петра в Ватикане выдвинул требование относительно войны в Украине: фото

На спине мужчины в главной святыне католической церкви была надпись с призывом спасать детей, похищенных из Украины.
Мужчина, посетивший базилику Святого Петра в Ватикане в четверг, 1 июня, полностью разделся и голый залез на главный алтарь церкви в знак протеста против войны в Украине.
Как сообщает Reuters, на теле мужчины были царапины, которые он нанес себе ногтями.
Мужчина также написал на спине сообщение с просьбой спасти украинских детей.
Ватиканская гвардия задержала мужчину и передала итальянской полиции. Его личность не разглашается.
Инцидент произошел в четверг днем, как раз перед закрытием базилики для посещения.
Несколько итальянских изданий опубликовали фотографии инцидента, сделанные туристами.
Напомним, в конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан якобы участвует в миротворческой миссии.
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