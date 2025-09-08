Голый мужчина попытался изнасиловать всадницу на лошади: что с ним произошло дальше

Злоумышленник / © Bild

В немецком городе Ханау 18-летний гражданин Румынии Николае С., который находился в стране пять дней, пытался изнасиловать молодую женщину во время ее прогулки на лошади. Нападение оказалось неудачным благодаря активному сопротивлению женщины — нападавшего задержала полиция.

Об этом пишет издание BILD.

По данным суда, инцидент произошел 28 мая 2023 года возле лесного массива рядом с конным клубом в Ханау. Николае С. покинул свое временное жилье в городе Бад Зоден-Сальмюнстер с намерением поиска сексуальных приключений.

Когда случайно рядом оказалась женщина на лошади, нападавший, который был без одежды, схватил ее и пытался снять с нее верхнюю часть экипировки. Потерпевшая оказала активное сопротивление, нанесла нападавшему удары кнутом, после чего нападавший убежал в кусты. Полиция задержала его на месте.

На судебном процессе Николае С. признал свою вину и извинился перед потерпевшей. Председательствующая судья доктор Марейке Ешке в своем приговоре охарактеризовала нападение как «насильственный акт в отношении случайно выбранного лица».

Суд приговорил нападавшего к двум годам условного заключения за сексуальное насилие в сочетании с нанесением телесных повреждений. Рассмотрение дела происходило преимущественно за закрытыми дверями с целью защиты потерпевшей. Суд учел возраст нападавшего на момент преступления — 18 лет — и то, что он находился в Германии всего пять дней.

