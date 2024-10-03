Голый мужчина прыгал по балконам многоэтажки: полицию удивило, кем оказался нарушитель

Задержанный объяснил, что был на вечеринке и выпил слишком много алкоголя.

В Польше задержан мужчина, который голым прыгал по балконам многоэтажного жилого дома. Как оказалось, полиция его разыскивала для исполнения наказания

Об этом пишет польское издание onet.pl.

В конце сентября жители Водзислава Шленского стали свидетелями необычного события. Человек, раздетый догола, прыгал между блоками одной из многоэтажек. На место происшествия прибыла полиция.

Мужчина был полностью обнажен, он передвигался по балконам, прыгая между ними на уровне второго и третьего этажей. Он не реагировал на команды офицеров, вызванных на место происшествия. Поэтому сотрудники полиции Водзислава решили войти в одну из квартир на первом этаже, а затем перешли на другой соседний балкон, где задержали его.

Мужчина на балконе/ Ajnj^ http://slaska.policja.gov.pl

Задержанный объяснил, что был на вечеринке и выпил слишком много алкоголя. В ходе вмешательства выяснилось, что он разыскивается правоохранительными органами для отбывания наказания в виде лишения свободы за преступление, связанное с уничтожением имущества. После медицинской консультации 29-летний парень был взят под стражу, где он проведет следующие семь месяцев.

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