Гондурас разрывает дипломатические отношения с Тайванем в пользу Китая

КНР и Гондурас намерены развивать отношения между государствами на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Руководство Гондураса решило разорвать дипломатические отношения с Тайванем и установить их с Китайской Народной Республикой под руководством Коммунистической партии.

Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

В сообщении указывается, что член Государственного совета и министр иностранных дел Цинь Ган и министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Рейна в Пекине подписали соответствующее Совместное коммюнике.

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"Китайская Народная Республика и Республика Гондурас, в соответствии с интересами и желанием двух народов, решили признать друг друга и установить дипломатические отношения на уровне послов, вступающих в силу с даты подписания этого коммюнике", — говорится в документе.

Кроме того, в документе говорится, что КНР и Гондурас намерены развивать отношения между государствами на основе взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия, взаимной выгоды и мирного сосуществования.

«Правительство Республики Гондурас признает, что в мире существует только один Китай, Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Республики Гондурас с этого дня разрывает «дипломатические отношения» с Тайванем и обязуется больше не развивать никаких официальных отношений или официальных обменов с Тайванем», – утверждается в коммюнике.

Напомним, ранее сообщалось, что пропавший без вести тайваньский военный, служивший в подразделении на острове у китайского побережья, нашелся на территории КНР. Все указывает на то, что он покинул страну и перешел на сторону Китая.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Тайваня осенью прошлого года предупреждала, что вторжение Китая на Тайвань может произойти уже в ближайшее время.

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