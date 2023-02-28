Гонконг возвращается к "нормальной жизни" и отменяет масочный режим

Требование носить маски в скором времени будет отменено на улице и внутри помещений, в том числе и в общественном транспорте.

Со среды, 1 марта, в Гонконге не будет действовать обязательный масочный режим. Таким образом, в специальный административный район Китая отменяет последнее серьезное Covid-ограничение.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Джона Ли, главу администрации Гонконга. .

Он рассказал, что требование носить маски отменяется на улице и внутри помещений, в том числе и в общественном транспорте. Но в больницах и домах для людей преклонного возраста пока потребуют ношение масок.

Это решение было принято, поскольку в городе создан иммунный барьер. В последнее время не фиксируют прироста заболеваний коронавирусом. Ли считает, что восстановление "обычной жизни" в Гонконге благоприятно повлияет на экономику Гонконга.

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Ранее мы сообщали, что Гонконг раздает полмиллиона бесплатных авиабилетов, стоимость которых — 250 миллионов евро. Таким образом, особый административный район КНР надеется восстановить масштабное влияние пандемии на индустрию туризма.

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