Google хочет выпустить 32 миллиона зараженных комаров: для чего это нужно

Корпорация Google обратилась к американским властям за разрешением на выпуск до 32 миллионов комаров в штатах Калифорния и Флорида в течение следующих двух лет.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Зачем хотят выпустить комаров?

Суть проекта Debug состоит в выпуске в дикую природу самцов комаров, зараженных бактерией Wolbachia. Они не кусают людей, поэтому безопасны.

Работает это так: лабораторные самцы спариваются с дикими самками, а из-за действия бактерии их потомство погибнет. В результате количество опасных комаров в регионе постепенно снизится.

Поданную корпорацией заявку изучает Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Перед принятием окончательного решения профильное ведомство планирует провести публичное обсуждение, к которому будут привлечены профильные эксперты и жители соответствующих штатов.

Идея уже вызвала дискуссию. Поклонники считают, что это поможет снизить уровень заболеваемости и уменьшит использование химикатов против насекомых. Критики призывают тщательнее исследовать проект, чтобы оценить возможные последствия такого вмешательства для местной экосистемы.

