Google, JPMorgan и другие американские фирмы бегут из России в Дубай — WSJ

Google, JPMorgan и другие американские фирмы бегут из России в Дубай — WSJ

ОАЭ, не вводившие санкции, являются одним из немногих партнеров США, готовых предоставлять визы россиянам.

Американские компании перемещают сотрудников из России в крупнейший по площади и численности население города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Дубая.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компании, используя один из немногих коридоров полетов из Москвы, перемещают сотрудников из России в Объединенные Арабские Эмираты, что является благом для страны Персидского залива, поскольку она стремится закрепить свое место как глобальный коммерческий центр, пишет издание.

ОАЭ является одним из немногих партнеров США, готовых предоставлять визы несанкционированным россиянам, даже если Россия продолжает войну с Украиной.

По словам людей, знакомых с переездами, среди компаний такие банки с Уолл-стрит, как JPMorgan Chase&Co. и Goldman Sachs Group Inc., фирмы профессиональных услуг McKinsey&Co. и Boston Consulting Group, а также Google от Alphabet Inc.

Приток рабочих происходит как ОАЭ. в значительной степени избегал критики российского вторжения и не применял санкции, введенные в США и другими западными странами. Рейсы между Дубаем и городами России, осуществляемые эмиратскими перевозчиками, продолжаются, даже если европейское воздушное пространство в основном закрыто для российских авиакомпаний.

Поток россиян и людей других национальностей, работающих на международные фирмы, вероятно еще больше усилит статус Дубая как глобального коммерческого центра. Город стал одним из немногих в мире во время пандемии коронавируса, который смягчил визовые правила и приветствовал иностранных талантов.

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"Большинство компаний просто дают московским талантам возможность работать с любого места, некоторые выбирают Дубай, а другие перемещают целые офисы в ОАЭ", — сказал Тревор Макфарлейн, основатель Emerging Markets Intelligence and Research, проводящий сетевые мероприятия. для руководителей и служащих.

Пресссекретарь Министерства иностранных дел не ответил на запросы о том, как помогает компаниям перемещать сотрудников из России.

Компания Visa Inc., предложившая переезд всем своим 210 сотрудникам, проживающим в России, перемещает некоторых из них в свои офисы в Дубае, сообщили знакомые с компанией.

Такие консалтинговые фирмы как Kearney и Alvarez & Marsal, которые в последние годы расширили свою деятельность в Персидском заливе, предлагают персоналу возможность переехать, говорят люди, знакомые с их деятельностью.

Goldman переместила около 40 сотрудников в Дубай из России, сообщили люди, знакомые с изменениями банка. Банки за пределами США, такие как парижская Rothschild & Co., также перевели сотрудников в Дубай.

Британская юридическая фирма Linklaters LLP перемещает 120 человек, включая юристов и вспомогательный персонал из России, а некоторые переезжают в Дубай, сообщил знакомый с фирмой.

Добавим, что по информации видения западные лидеры, стремящиеся создать глобальную коалицию для изоляции России из-за войны против Украины, сталкиваются с отталкиванием со стороны крупнейших развивающихся стран мира, включая демократии Индии, Бразилии и Южной Африки.

Сопротивление, преимущественно из экономических интересов, ограничивает давление на президента РФ Владимира Путина и привлекает внимание к фракциям в мировом сообществе, напоминающим о холодной войне, когда многие страны пытались избежать соперничества между США и Советским Союзом.

США и их союзники в Европе и других странах ввели экономические санкции против России и предоставили Украине военную помощь на миллиарды долларов после вторжения 24 февраля. Объединенный фронт хвалили за омоложение западного упадка.

Однако даже после расправы над мирным населением в Буче, Украина, 24 страны из 141 страны-члена ООН на прошлой неделе проголосовали против исключения России из Совета ООН по правам человека; 58 государств-членов воздержались, включая Индию, Бразилию, Мексику, Индонезию и Южную Африку.

Напомним, 12 апреля на космодроме "Восточный" президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик.

Впоследствии советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после последних переговоров Украины с Россией в Стамбуле были сигналы о том, что заключение мирного соглашения уже близко. Однако после заявлений Путина на космодроме "Восточный" стало ясно, что Россия избрала статус войны.

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