Google Maps изменил название Мексиканского залива для пользователей в США

25 января Государственный департамент США официально объявил о переименовании Мексиканского залива в соответствии с указом президента Дональда Трампа.

Сервис Google Maps переименовал Мексиканский залив в Американский залив для пользователей из Соединенных Штатов. За пределами США на картах отображаются оба названия, причем новое название подается в скобках.

Об этом сообщает USA Today.

25 января Государственный департамент США официально объявил о переименовании Мексиканского залива в соответствии с указом президента Дональда Трампа.

Google подтвердил, что обновление в Информационной системе географических названий США приведет к появлению названия "Американский залив" на картах Google Maps после изменений в базах данных.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп переименовал самую высокую гору в США. Гора Мак-Кинли на Аляске должна вернуть свое название, которое сменил Барак Обама в 2015 году на Денале.