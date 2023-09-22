Google Maps показал водителю неправильный маршрут: мужчина слетел с моста и погиб

За годы до аварии несколько человек обратились в Google с просьбой обновить карты.

На Google подали в суд из-за того, что они показали водителю неверный маршрут. В результате чего мужчина взлетел с моста и погиб.

Об этом пишет The Business Insider.

Как отмечается, трагедия произошла еще в сентябре 2022 года, когда водитель автомобиля Джон Паксон взлетел с моста, поскольку ехал по Google Maps. Произошло это недалеко от Гикори, Северная Каролина. Муж ехал с семейного ужина, местность была ему незнакома, поэтому он пользовался навигацией.

В какой-то момент автомобиль взлетел с моста. В результате аварии водитель погиб.

Что интересно, за годы до аварии несколько человек обратились в Google с просьбой обновить карты, поскольку мост уже был известен как "Мост в никуда". Компания признала получение сообщения, но не приняла никаких мер. Семья погибшего мужчины выразила свое разочарование бездействием компании и поставила вопрос о такой невнимательности и халатности.

Напомним, что муж расстался со своей женой после того, как обнаружил на Google Maps ее фото с любовником.