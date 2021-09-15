Google празднует день рождения: сколько лет поисковой сети и что чаще всего гуглят украинцы

Google празднует день рождения: сколько лет поисковой сети и что чаще всего гуглят украинцы

Именно сегодня, 15 сентября, 24 года назад был зарегистрирован домен — google.com.

Математический термин "гугол" означает 10 в сотой степени. Когда-то именно это слово неправильно произнес Сергей Брин. Так возникла крупнейшая поисковая сеть мира Google, которая сегодня празднует свой 24-й день рождения.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 15 сентября.

Сергей Брин и Ларри Пейдж создали Google в качестве учебного проекта Стэнфордского университета. И совсем скоро слухи о совсем другом подходе к поиску информации распространились далеко за пределы студгородка. В то время молодые изобретатели собирались на известный американский фестиваль Burning man. И именно этому событию посвятили первый дудл, означавший, что разработчиков нет на работе. Со временем изменение логотипа компании под определенные события и праздники приобрело большую популярность. Их разрабатывают отдельно для каждой страны. Сейчас в архиве Google насчитывается более 4 тысяч дудлов.

Отметил в этом году Google и 30-летия Независимости Украины — дудлом в сине-желтых оттенках. На нем козацкая чайка с украинским гербом.

Сейчас поисковая система работает в 40 странах мира, поддерживает около сотни языков и имеет 70 офисов. Стоимость компании составляет более 100 миллиардов долларов. Ежеминутно Google обрабатывает до 2 миллионов запросов. Самые популярные среди украинцев за прошлый год такие: "Что такое пандемия?", "Что такое локдаун?" и "Что такое дефолт?". А еще украинцев волновало, как выйти замуж и что означает молодежный сленг.

Гугл празднует день рождения: история возникновения самой популярной поисковой системы

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