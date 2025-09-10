"Гопник, который нарывается": эксперт о подготовке РФ к ударам по Европе

Атака "Шахедов" / © tsn.ua

Реклама

Россия готовится бить по Европе. А задача последней – объединить усилия, а не давать разные оценки .

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.

Россия использует так называемый «гоп-стоп-подход» в Европу. Среди примеров:

Реклама

работа РЭБ по самолету Урсулы и балтийской акватории;

перерезание кабелей

залет дронов в страну Балтии, в Румынию.

"Россия выступает гопником, который нарывается на драку, а затем ждет поддержки со стороны КНР, Китая и Ирана", - пояснил эксперт.

По его словам, Россия активизирует провокационные действия против Европы. Главная задача Европы, считает эксперт.

«Главная задача Европы – объединить усилия и не выходить с единичными выводами этой угрозы. Все окей, мы отбили. Россияне не планировали избивать по военным объектам». А откуда вы знаете? Вы перехватили их на подлете в аэропорты», — заключил Храпчинский.

Ранее в Польше сделали новые заявления о сбитии российских дронов над страной 10 сентября. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, "причин для паники нет". Он также назвал атаку "провокацией большого масштаба".

Реклама

«Ситуация серьезная. Никто не может сомневаться, что мы должны готовиться к разным сценариям. Первый экзамен сдан. Планы, подготовленные на такой случай, работают», — сказал польский премьер, подчеркнув, что «нет причин для паники».

Политик добавил, что «жизнь будет продолжаться нормально», а «граждан будут информировать обо всех событиях».

Кроме того, польский премьер призвал политиков, журналистов и комментаторов быть чувствительными к попыткам дезинформации с российской стороны.