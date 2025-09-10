- Дата публикации
"Гопник, который нарывается": эксперт о подготовке РФ к ударам по Европе
По мнению Храпчинского, россияне будут продолжать наносить удары по Европе.
Россия готовится бить по Европе. А задача последней – объединить усилия, а не давать разные оценки .
Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.
Россия использует так называемый «гоп-стоп-подход» в Европу. Среди примеров:
работа РЭБ по самолету Урсулы и балтийской акватории;
перерезание кабелей
залет дронов в страну Балтии, в Румынию.
"Россия выступает гопником, который нарывается на драку, а затем ждет поддержки со стороны КНР, Китая и Ирана", - пояснил эксперт.
По его словам, Россия активизирует провокационные действия против Европы. Главная задача Европы, считает эксперт.
«Главная задача Европы – объединить усилия и не выходить с единичными выводами этой угрозы. Все окей, мы отбили. Россияне не планировали избивать по военным объектам». А откуда вы знаете? Вы перехватили их на подлете в аэропорты», — заключил Храпчинский.
Ранее в Польше сделали новые заявления о сбитии российских дронов над страной 10 сентября. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, "причин для паники нет". Он также назвал атаку "провокацией большого масштаба".
«Ситуация серьезная. Никто не может сомневаться, что мы должны готовиться к разным сценариям. Первый экзамен сдан. Планы, подготовленные на такой случай, работают», — сказал польский премьер, подчеркнув, что «нет причин для паники».
Политик добавил, что «жизнь будет продолжаться нормально», а «граждан будут информировать обо всех событиях».
Кроме того, польский премьер призвал политиков, журналистов и комментаторов быть чувствительными к попыткам дезинформации с российской стороны.