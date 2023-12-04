Гора мусора: видео "отвратительного" поведения альпинистов на Эвересте вызвало возмущение

Они оставляют после себя груды мусора и фекалий.

Упорные альпинисты мечтают о восхождении на Эверест. Но одно видео, недавно появившееся на Reddit, повлекло за собой большую дискуссию о влиянии человека на самую высокую гору в мире.

Об этом пишет news.yahoo.com.

На видео видно большое количество мусора, разбросанного вокруг палаток. Там валяются кислородные баллоны, контейнеры с едой, заброшенные палатки и даже человеческие фекалии.

Самое большое количество мусора в высотных лагерях, где туристам приходится оставаться неделями, чтобы их тела могли приспособиться к среде. За каждый период лагеря один турист может оставить после себя более 8 кг мусора.

Оставляя этот мусор позади, туристы также подвергают опасности здоровье местных жителей. Поскольку туалеты заканчиваются в базовом лагере, туристам приходится справлять нужду на горе. Экскременты могут смываться в водораздел горы, создавая значительный риск для здоровья тысяч пьющих эту воду людей. Они могут заболеть холерой и гепатитом А. Ожидается, что потепление климата и таяние снега обнажут больше мусора, оставленного туристами за последние несколько лет, и увеличит поток загрязненной воды вниз с горы.

Отражение для размещения жилья на Camp IV на Mt #Everest (8848.86 m). Это высокий срок, чтобы написать этот вопрос с urgency and commitment. Это необходимость властных регуляций, укрепление clean climbing practices, и эффективный waste management strategies. Video… pic.twitter.com/KGMlRmUuZk — Everest Today (@EverestToday) May 28, 2023

По оценкам, на Эверест поднялось около 6000 человек, причем количество восхождений ежегодно увеличивается, поскольку все больше компаний предлагают экспедиции на гору с гидом. К сожалению, рост популярности нанес дальнейший экологический ущерб горе и его лагерям.

Чтобы бороться с мусором, правительство Непала требует с каждого туриста внести залог в размере 4000 долларов, чтобы покрыть расходы по сбору. Эта сумма относительно незначительна, если учесть, что люди готовы платить от 50 000 до 160 000 долларов только за то, чтобы подняться на гору.

Несколько пользователей Reddit поделились своими мыслями о видео, размышляя о том, что можно сделать, чтобы решить проблему мусора на горе.

Взвесьте каждого туриста и его снаряжение во время восхождения и взимайте залог в размере 5000 долларов. Требуйте, чтобы по возвращении вес был на 10% больше, чем при подъеме. Огромный штраф, если поймают на мошенничестве с камнями или еще чем-нибудь. Заставьте их убрать

Это противно! Наше вопиющее пренебрежение к природе говорит о многом… Я надеюсь, что мы сможем объединиться, чтобы изменить свой образ жизни

Напомним, во Франковске открыли 300-летние подземелья с "призраками". Там не было людей 100 лет.

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