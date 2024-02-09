Гора стала вонять: альпинистов на Эвересте обязали забирать с собой собственные фекалии

Людям, поднимающимся на Эверест, теперь придется убирать свои фекалии и приносить их обратно в базовый лагерь для утилизации.

Об этом пишет BBC.

"Наши горы начали вонять", — сказал Мингма Шерпа, глава сельского муниципалитета Пасанг Лхаму.

Муниципалитет, охватывающий большую часть региона Эвереста, ввел новое правило в рамках более широких реализуемых мер. Из-за экстремальных температур экскременты, оставленные на Эвересте, не разлагаются полностью.

"Мы получаем жалобы на то, что на камнях видны человеческие стулы, а некоторые альпинисты болеют. Это неприемлемо и подрывает наш имидж", – добавляет Мингма.

Альпинистам, пытающимся подняться на Эверест, самую высокую вершину в мире, и близлежащую гору Лхоцзе, будет приказано купить в базовом лагере так называемые мешки для фекалий, которые будут "проверены по возвращении".

Во время сезона восхождений альпинисты проводят большую часть времени в базовом лагере, акклиматизируясь до высоты, где в качестве туалетов ставят отдельные палатки, а под ними ставят бочки для сбора экскрементов. Но как только они начинают свое путешествие, все становится труднее. Большинство альпинистов и вспомогательного персонала копают ямы, но чем выше вы поднимаетесь в гору, тем в некоторых местах меньше снега, поэтому они справляют нужду под открытым небом. Очень немногие люди приносят свои экскременты обратно в биоразлагаемых мешках во время восхождения на вершину Эвереста, которое может занять несколько недель.

Мусор остается огромной проблемой на Эвересте и других горах региона, хотя проводится все больше кампаний по уборке.

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"Отходы остаются серьезной проблемой, особенно в лагерях, расположенных выше, куда вы не можете добраться", — сообщил Чиринг Шерпа, генеральный директор неправительственной организации "Комитет по контролю за загрязнением Сагарматхи" (SPCC).

Хотя официальных данных нет, по оценкам его организации, между первым лагерем у подножия Эвереста и четвертым лагерем, ближе к вершине, лежит около трех тонн человеческих экскрементов.

"Считается, что половина этого количества в Южном седле, также известном как четвертый лагерь", – говорит Чиринг.

Стефан Кек, международный горный гид, также организующий экспедиции на Эверест, сказал, что Южное седло заслужило репутацию "открытого туалета".

По разрешению сельского муниципалитета Пасанг Лхаму SPCC сейчас закупает у США около 8000 мешков для фекалий примерно для 400 иностранных альпинистов и 800 членов вспомогательного персонала для предстоящего сезона восхождений, который начнется в марте. Эти мешки содержат химикаты и порошки, которые делают человеческие экскременты твердыми и практически не имеют запаха.

Напомним, мужчина с тремя пальцами и без ног поднялся на Эверест. Он стал первым человеком с множественными ампутированными конечностями, покорившим вершину.

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