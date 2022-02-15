Горе-мать после домашних родов выбросила новорожденного сына из окна

30-летняя женщина после домашних родов засунула ребенка в пакет и выбросила его из окна 4 этажа.
В Москве женщина после домашних родов выбросила из окна новорожденного ребенка.
Об этом сообщила московская прокуратура в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, 30-летняя женщина после домашних родов засунула ребенка в пакет и выбросила его из окна 4 этажа. Чудом новорожденный мальчик выжил. Его госпитализировали. В больницу также забрали и горе-мать. Все обстоятельства инцидента выясняют российские правоохранители.
Ранее сообщалось, что в России после операции кесарева сечения женщина выкинула из окна роддома чужого ребенка.
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