Горе-мать после домашних родов выбросила новорожденного сына из окна

Горе-мать после домашних родов выбросила новорожденного сына из окна

30-летняя женщина после домашних родов засунула ребенка в пакет и выбросила его из окна 4 этажа.

В Москве женщина после домашних родов выбросила из окна новорожденного ребенка.

Об этом сообщила московская прокуратура в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, 30-летняя женщина после домашних родов засунула ребенка в пакет и выбросила его из окна 4 этажа. Чудом новорожденный мальчик выжил. Его госпитализировали. В больницу также забрали и горе-мать. Все обстоятельства инцидента выясняют российские правоохранители.

Ранее сообщалось, что в России после операции кесарева сечения женщина выкинула из окна роддома чужого ребенка.

Читайте также: