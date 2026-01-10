"Горе тому, кто полагается на Путина": BILD назвал 4 страны, которые предал Кремль

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро / © ТСН.ua

Реклама

Российские гарантии безопасности существуют только на бумаге. Увязнув в войне против Украины, Москва систематически отказывается от помощи своим партнерам, даже когда их режимам грозит полное уничтожение.

Об этом говорится в материале военного обозревателя издания BILD Юлиана Репке.

Венесуэла: свежий пример предательства

Поведение Путина во время операции США по отстранению от власти венесуэльского диктатора Николаса Мадуро стало показательным. Россия годами накачивала оружием Венесуэлу, продавала истребители и системы ПВО. Еще несколько недель назад в Каракас прилетала российская военная делегация.

Реклама

Но когда началась атака, хозяин Кремля, по словам Репке, «притворился слепым, глухим и немым».

«После свержения и ареста Мадуро Путин не произнес ни слова поддержки, оставив комментарии министру иностранных дел Сергею Лаврову. О военной помощи “важнейшему партнеру“ в Южной Америке не приходится и говорить», — отмечает журналист.

Хроника предыдущих провалов

Репке напомнил, что Венесуэла — не первая в этом списке преданных союзников.

Иран (2025 год)

Когда Израиль нанес удары по иранской ракетной и ядерной программе, Москва, несмотря на многочисленные соглашения о сотрудничестве, осталась в стороне. Путин, как пишет обозреватель, «отбросил аятолл, как горячую картофелину».

Реклама

Сирия (2024 год)

Во время наступления повстанцев армия Башара Асада, вооруженная россиянами, сдала Дамаск в считанные дни. Путин, у которого была военная база в Сирии, не вмешался. Единственное, что он предложил диктатору — убежище в Москве, и то «за его счет».

Армения (2020 год)

Когда Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе, Ереван просил о помощи в рамках ОДКБ. Россия проигнорировала запрос «ближайшего союзника в регионе». Это привело к поражению армян и фактическому развалу ОДКБ.

Вывод: бумажный тигр

Юлиан Репке заключает: военная мощь, которую Россия «по-отцовски» предлагает союзникам, является фикцией.

«Увязнув в войне против Украины, Кремль не выполняет ни одного из своих военных обязательств по взаимной помощи и бросает союзника за союзником», — констатирует обозреватель.

Реклама

Напомним, NYT проанализировало, почему Путин «проглотил» арест Мадуро и молчит об аресте танкеров своего «теневого флота». Журналисты уверены, что Путин сознательно идет на жертвы во избежание конфликта с Трампом. Его единственная цель — победа в Украине, ради которой он готов терпеть унижение в Латинской Америке.