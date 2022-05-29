Горела как факел: в британском порту произошел взрыв на суперяхте (видео)

На борту взорвавшегося судна было около 9 тонн дизельного топлива, черный и густой дым от пожара загрязнил воздух.

У пристани для яхт в графстве Девон на юго-западе Англии взорвалась и загорелась суперяхта стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов. Из-за большого количества горючего на борту судно горело как факел.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел около полудня субботы, 28 мая. Сначала раздался взрыв, затем огромное пламя и огромный столб черного дыма поднялся над пристанью.

Пожарные тушили огонь почти шесть часов, но в конце концов яхта затонула. К счастью, обошлось без жертв.

В Агентстве по окружающей среде считают, что на борту было около 9 тонн дизельного топлива, что могло вызвать загрязнение воздуха и воды. Жителям домов вблизи порта рекомендуется оставаться с закрытыми окнами из-за задымления.

Известно, что суперяхта называлась "Рандеву", была построена в 2010 году и пришвартована в гавани не менее месяца. Кому принадлежало судно, пока не сообщают. Причину взрыва и возгорания объяснить тоже не удалось.

Британское издание The Daily Mail опубликовало видео пожара на судне, снятое с дрона.