Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В российском Подмосковье пылает огромный склад интернет-магазина (видео)

Дата публикации
Просмотры
5191
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В российском Подмосковье пылает огромный склад интернет-магазина (видео)

Фото: росСМИ

В Подмосковье загорелся масштабный пожар на складе интернет-магазина Ozon в селе Петровское Истринского района.

По предварительным данным, пострадали 11 человек.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Российские чрезвычайники заявили, что площадь пожара по уточненным данным составляет 50 тыс. кв. метров. Возможной причиной возгорания стало "короткое замыкание в оборудовании". В то же время среди причин рассматривают и поджог.

"Проверка пожарной безопасности горящего в Подмосковье состава Ozon не проводилась, поскольку он был сдан в прошлом году", — сообщают росСМИ.

На фото и видео с места происшествия видны масштабы пожара.

Напомним, ранее камеры наблюдения на автозаправочной станции в российском Челябинске зафиксировали несчастный случай с мужчиной, решившим покурить, заправляя свой автомобиль.

Читайте также:

В России ввели кару за мысли - людей арестуют за высказывания о войне

В России ввели кару за мысли - людей арестуют за высказывания о войне
Следующая публикация