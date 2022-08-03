В российском Подмосковье пылает огромный склад интернет-магазина (видео)

В Подмосковье загорелся масштабный пожар на складе интернет-магазина Ozon в селе Петровское Истринского района.

По предварительным данным, пострадали 11 человек.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Российские чрезвычайники заявили, что площадь пожара по уточненным данным составляет 50 тыс. кв. метров. Возможной причиной возгорания стало "короткое замыкание в оборудовании". В то же время среди причин рассматривают и поджог.

"Проверка пожарной безопасности горящего в Подмосковье состава Ozon не проводилась, поскольку он был сдан в прошлом году", — сообщают росСМИ.

На фото и видео с места происшествия видны масштабы пожара.

Напомним, ранее камеры наблюдения на автозаправочной станции в российском Челябинске зафиксировали несчастный случай с мужчиной, решившим покурить, заправляя свой автомобиль.

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