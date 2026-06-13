Горит морской терминал: дроны массированно атаковали Краснодарский край РФ

На месте возник пожар / © Associated Press

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В ночь на субботу, 13 июня, беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края РФ, в результате чего возник пожар на местном морском терминале.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев.

Российское чиновник заявил, что возгорание на объекте произошло якобы из-за падения обломков беспилотников.

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В результате инцидента один человек погиб, еще трое россиян получили ранения — им оказывают необходимую медицинскую помощь.

К ликвидации пожара на терминале привлекли 96 человек и более 30 единиц специальной техники, в том числе МЧС России.

Удары по России — последние новости

Напомним, беспилотники снова атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Из-за обстрела загорелись по меньшей мере два резервуара на НПЗ. Кроме того, временно прекращал работу аэропорт в Краснодаре.

Стратегия ВСУ сместилась на уничтожение маршрутов снабжения, что ставит армию РФ в затруднительное положение. В частности, украинские атаки на Керченский мост заставили оккупантов переориентироваться на уязвимый «сухопутный мост» через Донбасс, который теперь активно атакуют украинские дроны.

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Особенно сильное давление сейчас испытывает Крым. Повторные украинские атаки на Керченский мост с применением ракет, заминированных грузовиков и морских дронов привели к тому, что российская армия запретила использовать его для топливных цистерн и другого крупногабаритного транспорта.

По оценкам полковника запаса Владислава Селезнева, удары ВСУ по Чонгарскому мосту вместе с атаками на Крымский мост и паромные переправы создают критическую нагрузку на логистику оккупантов. Систематическое уничтожение этих узлов имеет накопительный эффект и уже ставит снабжение российской группировки на юге на грани коллапса, а у Украины есть ресурсы для дальнейшего усиления этого огневого давления.

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