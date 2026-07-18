Горит не только Москва: ВСУ ударили по ключевой нефтебазе возле столицы РФ, но это еще не все

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В ночь на 18 июля Силы обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника.сийской федерации.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

«Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника. Так, нанесено поражение нефтебазе "Нефте-Сервис" в Ногинске Московской области», - отметили в командовании.

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Также, по данным Генштаба ВСУ, были поражены два танкера, два плавучих крана и один буксир в акватории Азовского и Черного морей.

«Танкеры употребляются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и горючего в интересах вооруженных сил русской федерации. Плавучие краны и буксиры обеспечивают выполнение портовых работ, перевозку военных грузов, погрузку и разгрузку техники, а также функционирование морской логистики противника», — сообщили в Генштабе.

Кроме того, поражен сторожевой корабль проекта 10410 Светляк в Керчи (АР Крым) — это уже второй корабль проекта 10410 Светляк, пораженный Силами обороны Украины за последние два дня.

"Корабли проекта 10410 "Светляк" предназначены для патрулирования морской акватории, сопровождения кораблей и судов, а также могут привлекаться к выполнению задач по обеспечению действий военно-морских сил и других силовых структур РФ", - говорится в сообщении.

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Зеленский подтвердил удары

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение двух российских логистических объектов – в Московском и Тамбовском регионах.

«Сегодня наши дальнобойные санкции сработали в трех направлениях на российской территории, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и общинам были поражены два значительных логистических объекта — в Московском и Тамбовском регионах, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта», — отметил президент.

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17 июля беспилотники атаковали Московский регион. Одной из целей стал логистический центр компании Wildberries в электростале. Вспыхнул масштабный пожар. Столбы густого черного дыма затянули небо над Москвой.

Тем временем Силы обороны продолжают «играть в морской бой» и истреблять российские танкеры «теневого флота». В ночь на 18 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили еще 13 вражеских объектов в акватории Азовского моря.

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