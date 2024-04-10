Гиркин из колонии попросился на войну: что ему ответили

Его якобы готова принять на службу одна из воинских частей, дислоцированных в так называемой "ДНР".

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин попросил отправить его из тюрьмы на войну в Украину. О желании отправиться из тюрьмы на войну Гиркин сообщил во время судебного заседания.

Жена террориста Мирослава Регинская заявила в Телеграме, что одна из воинских частей, дислоцированных в так называемой "ДНР", якобы согласна подписать с Гиркиным контракт и назначить его на должность командира взвода.

Суд рассмотрит апелляцию на приговор в мае. Адвокат рассчитывает, что суд согласится отменить приговор Гиркину при условии, что он отправится на фронт. Впрочем, по действующему российскому законодательству, осужденные "по экстремистским статьям" не могут служить в вооруженных силах.

Скриншот/Telegram

“Когда страна переживает тяжелый военный конфликт, не пускать на фронт офицера и патриота, имеющего уникальный опыт и знания в военной сфере — преступление. Но именно такую критическую ошибку совершили власти, которые отправили по политическому обвинению в экстремизме в тюрьму Игоря Стрелкова”, — заявила супруга террориста.

Она также добавила, что на суде Гиркин сказал "Служу Отчизне!", "и от своих слов не откажется никогда".

Напомним, в конце января московский городской суд признал террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности и вынес приговор в виде четырех лет колонии.

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