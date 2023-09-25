Гиркина в СИЗО догнала карма: террориста изрядно отметелили — соцсети

Россияне распространяют в соцсетях фото якобы избитого террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). В сообщениях заявляют, что отметелить Гиркина в СИЗО мог пленный "азовец", которого вместе с ним вывели на прогулку.

Соответствующие фото и заявления распространяются в российских Телеграм-каналах.

В Сети публикуют фото с избитым якобы Гиркиным, под которыми указывают, что напасть на него мог либо пленный "азовец", с которым террориста вывели на прогулку в СИЗО, либо "правый радикал".

"Помните, жена скинхеда Рунова (пренебрежительное прозвище Гиркина среди российских "ультрапатриотов" – ред.) жаловалась на то, что ее мужа везли на суд вместе с х*хлом, боевиком из "Азова", воевавшим в Мариуполе? Так вот с мест сообщают, что история имела продолжение и на Рунова было совершено нападение во время прогулки в СИЗО. Напал правый радикал", – говорится в сообщениях российских пабликов.

"Конечно, без "зеленого света" со стороны администрации это было невозможно. По всей видимости, Рунов никогда не выйдет из СИЗО", — предполагают авторы сообщений.

Избитый Игорь Гиркин (Стрелков)/Фото: российские паблики

Избитый Игорь Гиркин (Стрелков)/Фото: российские паблики

Напомним, российские правоохранители задержали Гиркина 21 июля и террорист был отправлен в СИЗО. Известно, что перед этим Гиркин критиковал российские власти, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и даже самого президента Владимира Путина. Террорист призвал Путина вообще уйти в отставку из-за неудач на фронте.

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