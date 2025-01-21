Горнолыжный курорт в Турции охватил масштабный пожар: много погибших и пострадавших (фото)

Огонь вспыхнул на четвертом этаже 11-этажной гостиницы Grand Kartal.
В отеле на горнолыжном курорте Турции в провинции Болу возник масштабный пожар. Сейчас известно о 10 погибших и 32 пострадавших.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Эрликая и СМИ.
В заявлении министра говорится, что сообщение о пожаре в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая поступило в 03:27.
"По предварительным данным, к сожалению, 6 наших граждан погибли, 31 гражданин получил ранения", – написал глава МВД в Сети.
Впоследствии он проинформировал, что количество погибших возросло до 10, а раненых – до 32.
По информации издания Daily Sabah, пожар возник на четвертом этаже 11-этажной гостиницы Grand Kartal. В отеле проживало 234 гостя. Эвакуированных из здания уже разместили в других отелях.
Огонь на нижних этажах удалось потушить в течение нескольких часов. Причину пожара пока не выяснили.
К месту происшествия из Анкары направились министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой и министр внутренних дел Али Ерликая.
Местная прокуратура и правоохранители начали расследование чрезвычайной ситуации.
К слову, ранее в январе стало известно об аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях. В результате инцидента пострадали около 30 человек.
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