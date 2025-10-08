Город накрыло желтое облако: из-за аварии на химзаводе произошел выброс газов (видео)

Авария на химзаводе в Германии. / © Associated Press

Вечером 7 октября в городке Майнашафф в немецкой Баварии из-за аварии на промышленном предприятии произошел выброс газов. К небу поднялось токсическое желтое газовое облако. Из-за инцидента пострадали четыре человека.

Об этом сообщают издания Нeidelberg24 и Bild.

По предварительным данным, причиной химической аварии стало падение металлической детали в ванную с 6000 литрами азотной кислоты. Из-за этого падения возникла химическая реакция. Впрочем, причина падения металлической детали в резервуар до сих пор неизвестна.

На месте происшествия работали около 250 пожарных, а аварийно-спасательные службы были одеты в специальное снаряжение и защитные костюмы. Эксперты пытались извлечь металлическую часть из кислотной ванны, одновременно перекачивая жидкость в другой резервуар, чтобы остановить химическую реакцию.

В горсовете Ашаффенбурга, с которым непосредственно граничит Майнашафф, проводили замеры воздуха. Начальные замеры, проведенные пожарной службой, не обнаружили загрязняющих частиц в воздухе на расстоянии до пяти километров от места аварии. Впрочем, жителям соседних жилых районов советовали держать окна и двери закрытыми.

В городе Майнашаффи вблизи Ашаффенбурга произошел выброс высокотоксичных газов. Полиция Ашаффенбург.

"Пожарные, полиция и службы экстренной помощи в большом количестве задействованы в Майнашаффе. Пожалуйста, избегайте этого района. Закройте окна и двери, выключите вентиляцию и кондиционер. Сообщите своим соседям и поддержите детей и нуждающихся - не подвергая себя опасности", - призвали горожан в муниципалитете.

Около 23:00 население известили, что опасность миновала. Измерение качества воздуха классифицировано как безвредное.

