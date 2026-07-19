Город под землей: как Хельсинки укроет почти миллион человек в случае ядерного удара Путина

Бункер в Хельсинки / © Getty Images

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Под Хельсинки расположена масштабная сеть подземных укрытий, в которых в случае крушения, в частности ядерного удара, могут разместиться около миллиона человек.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Под финской столицей в скальной породе обустроено более 5,5 тысяч укрытий. Это значительно больше количества жителей самого Хельсинки, население которого составляет около 675 тысяч человек.

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Финляндия начала системно строить защитные сооружения после вторжения Советского Союза 1939 во время Зимней войны. С 1954 г. закон обязывает обустраивать бомбоубежища под зданиями площадью более 1200 квадратных метров.

Бункер в Хельсинки. / © Getty Images

Одним из самых больших укрытий является комплекс «Мерихакa», построенный в 2003 году на глубине около 25 метров. Его объем составляет 71 тысячу кубических метров, что примерно соответствует семиэтажному офисному зданию.

В мирное время в подземном пространстве работают спортивные площадки, тренажерный зал и детская игровая зона. В случае чрезвычайной ситуации комплекс может быть переоборудован в течение 72 часов, установив двухъярусные кровати, резервуары для воды и переносные туалеты.

Укрытие рассчитано примерно на 6 тысяч человек. Его главный вход оборудован двумя комплектами массивной бронированной двери. Первые должны защищать от взрывной волны, вторые – от химической, биологической и ядерной угрозы.

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Представитель городской спасательной службы Юкка-Пекка Шредерус отметил, что в случае стремительного ухудшения ситуации власти придется решать, когда закрывать двери комплекса.

Бункер в Хельсинки. / © Getty Images

"Если ситуация станет сложной, нам, возможно, придется закрыть дверь и оставить людей снаружи", - заявил он.

В Хельсинки также есть 48 больших укрытий и тысячи меньших. В мирное время некоторые из них используют в качестве бассейнов, саун, картинговых трасс, скейт-парков, церквей, площадок для стрельбы из лука и даже репетиционных помещений для музыкальных групп.

Во время пребывания в укрытии одновременно будет спать только треть человек. Еще треть будет заниматься повседневными делами, а остальные будут дежурить и выполнять необходимые работы.

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Запасы еды в укрытиях не предусмотрены. Каждый житель должен принести с собой аварийный набор не менее 72 часов, в который входят продукты, лекарства и портативные зарядные устройства.

Бункер в Хельсинки. / © Getty Images

По всей Финляндии построено около 50,5 тысяч укрытий. Интерес к финскому опыту растет в Польше, Германии, странах Ближнего Востока и Украине.

Финские компании также рассчитывают наращивать экспорт технологий для строительства бункеров. Представители отрасли заявляют о высоком спросе на защитные сооружения и ожидают, что в ближайшее время главной проблемой станет нехватка производственных мощностей.

Ранее мы писали, что Финляндия продолжает развивать одну из крупнейших в мире систем гражданской защиты, а Польша осенью будет принимать совместные военные учения с участием британских и французских военных. Обе инициативы свидетельствуют о том, что страны ЕС и НАТО готовятся к возможным угрозам России.

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