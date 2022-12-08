Города Польши массово отказываются от публичных празднований Нового года: что произошло

Традиционные новогодние празднования обошлись бы городам Польши в гораздо большие суммы, чем обычно.
Польские города массово отказываются от рождественско-новогодних гуляний и праздничной иллюминации из-за высоких цен на электроэнергию.
Об этом пишет издание Yavp.pl.
Ожидается, что из-за кризиса цены на электроэнергию для польских городов на 2023 год вырастут в три раза, а то и в пять раз. Предварительно на традиционные новогодние гуляния пришлось бы потратить из бюджета дополнительные сотни миллионов злотых.
Там решили, что из-за серьезного удорожания электроэнергии не могут себе позволить такие расходы.
Так, в польской столице Варшаве объявили, что новогодний концерт, который традиционно устраивали к праздникам под открытым небом, в этом году не состоится. Город объясняет решение экономией денег и электроэнергии.
Праздничного новогоднего концерта не будет и главной площади Кракова. Его организация в прошлые годы обходилась от 1,3 млн. злотых до 1,5 млн. злотых. В этом году сумма была бы значительно больше.
Во Вроцлаве существенно уменьшится праздничная иллюминация. Теперь она будет только на Рыночной площади. Город тоже отказался от нескольких традиционных фестивалей и других мероприятий, которые проходили в праздничный период.
В Гданьске также присоединились к такой инициативе, чтобы сэкономить около полумиллиона злотых. Также в Поморском городе в этом году уменьшили количество рождественско-новогодней иллюминации.
В Гдыне, которая вместе с Гданьском принадлежит к Труймясту, вообще отказались от рождественской ярмарки.
Аналогичные решения по отмене концертов к новогодним праздникам приняли и другие польские города, в частности, в Познани, Щецине, Ополе, Белостоке, Кельце, Ольштыне и Люблине.
Напомним, польский эксперт Якуб Вих заявил, что этой зимой его стране может угрожать не только отключение света, но и отопления. Риск растет из-за устаревшей энергосистемы и опасности российской мести за нефтяное эмбарго.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что для поддержки Польши в течение этой осени и зимы он поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешува.
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