Города Польши массово отказываются от публичных празднований Нового года: что произошло

Традиционные новогодние празднования обошлись бы городам Польши в гораздо большие суммы, чем обычно.

Польские города массово отказываются от рождественско-новогодних гуляний и праздничной иллюминации из-за высоких цен на электроэнергию.

Об этом пишет издание Yavp.pl.

Ожидается, что из-за кризиса цены на электроэнергию для польских городов на 2023 год вырастут в три раза, а то и в пять раз. Предварительно на традиционные новогодние гуляния пришлось бы потратить из бюджета дополнительные сотни миллионов злотых.

Там решили, что из-за серьезного удорожания электроэнергии не могут себе позволить такие расходы.

Так, в польской столице Варшаве объявили, что новогодний концерт, который традиционно устраивали к праздникам под открытым небом, в этом году не состоится. Город объясняет решение экономией денег и электроэнергии.

Новогодняя иллюминация в Варшаве / Фото: Associated Press

Праздничного новогоднего концерта не будет и главной площади Кракова. Его организация в прошлые годы обходилась от 1,3 млн. злотых до 1,5 млн. злотых. В этом году сумма была бы значительно больше.

Во Вроцлаве существенно уменьшится праздничная иллюминация. Теперь она будет только на Рыночной площади. Город тоже отказался от нескольких традиционных фестивалей и других мероприятий, которые проходили в праздничный период.

В Гданьске также присоединились к такой инициативе, чтобы сэкономить около полумиллиона злотых. Также в Поморском городе в этом году уменьшили количество рождественско-новогодней иллюминации.

Рождественская елка в Гданьске / Фото: ТСН.ua

В Гдыне, которая вместе с Гданьском принадлежит к Труймясту, вообще отказались от рождественской ярмарки.

Аналогичные решения по отмене концертов к новогодним праздникам приняли и другие польские города, в частности, в Познани, Щецине, Ополе, Белостоке, Кельце, Ольштыне и Люблине.

Напомним, польский эксперт Якуб Вих заявил, что этой зимой его стране может угрожать не только отключение света, но и отопления. Риск растет из-за устаревшей энергосистемы и опасности российской мести за нефтяное эмбарго.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что для поддержки Польши в течение этой осени и зимы он поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешува.

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